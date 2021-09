Wymień śmieci na książki

Wystarczy posprzątać, by dostać książkę. W najbliższą sobotę (18 września) w Olsztynie odbędzie się jedna z odsłon ogólnopolskiej akcji "Książka za worek śmieci".

Mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur będą mogli przyłączyć się do przedsięwzięcia, które organizowane jest w 16 miastach wojewódzkich. Społeczna akcja została zainicjowana dwa lata temu przez podróżniczkę i edukatorkę, Annę Jaklewicz.

- Pomysł na akcję zachęcającą do dbania o środowisko i czytania książek narodził się w Gryfinie - opowiada Anna Jaklewicz. - Tam, podczas festiwalu podróżniczego, promowałam swoją książkę "Indonezja. Po drugiej stronie raju". Zależało mi na połączeniu opowieści z podróży z edukacją ekologiczną. Postanowiłam więc działać także lokalnie, a do wspólnego sprzątania zachęcać książkami. Podczas tej pierwszej akcji zebraliśmy niemal dwie tony śmieci.

Na czym polega przedsięwzięcie? Uczestnicy akcji wspólnie sprzątają lasy, brzegi rzek, miejskie parki - wszystkie te miejsca, które z powodu zaśmiecenia wymagają interwencji. Prezentem i podziękowaniem dla zarejestrowanych uczestników wydarzenia są książki.

Łącznie w Polsce na uczestników wydarzenia czeka aż 1000 książek. W Olsztynie rozdanych zostanie 50 sztuk. Otrzymają je ci, którzy jako pierwsi zarejestrują swój udział w wydarzeniu i wezmą udział we wspólnym sprzątaniu.

W stolicy Warmii i Mazur będzie sprzątany lasek między Jarotami i Nagórkam. Początek w sobotę (18 września) o 10:00 przy wejściu do lasku między Nagórkami a Jarotami przy ulicy Jarockiej.