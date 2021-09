Strategia Olsztyn2030+: miasto bez barier

Tematem najbliższej debaty jest "Olsztyn bez barier przestrzennych". Bezpieczeństwo, przyjazne przestrzenie, miasto "15-minutowe" - to jedne z najważniejszych zagadnień, o jakich będziemy rozmawiać.

- Główną zasadą naszych debat jest koncentracja na tym, co będzie - mówi główny ekspert przygotowywanej strategii Olsztyn 2030+, prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. - Oczywiście ważne jest to, co nam brakuje tu i teraz. Zachęcam jednak abyśmy postarali się wybiec w przyszłość.



Ubiegłotygodniowa dyskusja dotyczyła natomiast "Olsztyna odpornego klimatycznie". Adaptacyjność, odporność czy zmiany klimatyczne - to tematy, które zdominowały spotkanie. Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pod adres e-mail: strategia2030@olsztyn.eu nie później niż dzień przed spotkaniem do godz. 10:00. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny [ pod tym linkiem ] albo na stronie wydarzenia utworzonej na Platformie Konsultacji Społecznych. Można od razu zapisać się do aktywnego udziału w wybranych lub we wszystkich debatach. Aby jedynie przysłuchiwać się dyskusji, wystarczy uruchomić transmisję w miejskim kanale YouTube.

- To że klimat się zmienia, jest sprawą niepodważalną - mówiła ekspertka debaty, dr Paulina Legutko-Kubus ze Szkoły Głównej Handlowej. - Nie mamy też wątpliwości, że to człowiek odpowiada za to, co się dzieje. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, nawet jeśli to jest miejsce, które nie ma ogromnych problemów z adaptacją do zmian klimatycznych, to nie jest tak, że nie powinniśmy dokładać cegiełki do wszelkich działań związanych z dbałością o klimat.

Jakie koncepcje należałoby rozważyć, by móc powiedzieć, że po 2030 roku Olsztyn jest odporny klimatycznie? Specjalistka wskazuje na cztery - najważniejsze jej zdaniem - wyzwania.

* miasto sprawiedliwe - sprawiedliwość klimatyczna, zajęcie się osobami szczególnie narażonymi na zmiany oraz informowanie i ostrzeganie o zmianach klimatycznych;

* miasto gąbka - zbiorniki wodne, zielona infrastruktura, przepuszczalne powierzchnie;

* miasto współpracujące dla klimatu - współpraca z otoczeniem, ale także wewnętrzna współpraca z interesariuszami i użytkownikami;

* miasto świadome klimatycznie - edukacja, polityka klimatyczna, koordynacja małych działań.

Przypominamy - debata "Olsztyn odporny klimatycznie" rozpocznie się w czwartek (9 września) o 17:00 i potrwa około dwóch godzin.

Kolejne konsultacje

(spotkania będą zaczynać się co czwartek o 17:00 i potrwają ok. dwóch godzin)

* 23 września - "Olsztyn obywatelski i współzarządzany" (współpraca, projekty, współodpowiedzialność, inicjatywy mieszkańców, budżet obywatelski itp.)

* 30 września - "Olsztyn inspirujący (kultura, tożsamość, kreatywność, inspiracje itp.)

* 7 października - "Olsztyn wielopokoleniowy" (młodość, empatia, colving, współpraca wielopokoleniowa, sąsiedztwo wielopokoleniowe itp.)

* 14 października - "Olsztyn mobilny" (transport publiczny, obwodnica, bezpieczeństwo, organizacja ruchu, elektromobilność itp.)

* 21 października - "Olsztyn zdrowy i aktywny" (profilaktyka, pandemia, ochrona zdrowia, formy spędzania wolnego czasu, jakość usług medycznych itp.)

* 28 października - "Olsztyn kompetentny" (nauka, praktyka, edukacja, szkoły wyższe, kluczowe kompetencje, zawody przyszłości, sztuczna inteligencja itp.)

