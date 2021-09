Warszawa wprowadza Kartę Praw Drzew. Czy w Olsztynie też jest potrzebna?

Władze Warszawy będą musiały informować mieszkańców o wycincze drzew i jej przyczynach. Podobne rozwiązanie mogłoby pojawić się w Olsztynie, gdzie nasi czytelnicy często zwracają uwagę na fakt "betonowania" miasta i masowych wycinek drzew w mieście. Czy to jest możliwe do zrealizowania?

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Warszawy wszystkie jednostki miejskie od przyszłego roku będą mieć obowiązek informowania o planach na wycinki drzew i podawać tego przyczyny. Jest to jeden z elementów nowoczesnego zarządzania miastem, który pozwoli informować mieszkańców o planowanych usuwaniach i nasadzeniach kompensacyjnych. Wszystko ma odbywać się na zasadach wzajemnego dialogu, który pozwoli na rozsądne gospodarowanie zielenią.

Tymczasem nasi czytelnicy często alarmują nas, kiedy w Olsztynie wycinane są drzewa. M.in. w lutym zadzwonił do nas czytelnik z pytaniem: — Naprzeciwko Teatru Jaracza od rana wycinają drzewa? Kto im na to pozwolił? Czy mają państwo informacje, z czym związana jest ta wycinka? Czy ma to związek z budową hotelu?

Takich sygnałów dostajemy więcej, co pokazuje, jak ważne jest informowanie mieszkańców o sytuacji drzew w mieście.

Olszyn jest promowany jako miasto-ogród i zarówno mieszkańcy oraz turyści doceniają walory przyrodnicze miasta. Drzewa stały się wizytówką Olsztyna, który wyróżnia się na tle innych miast pod tym względem. Tym samym kwestia opieki nad drzewami i planów wycinek staje się coraz bardziej istotna.

Zapytaliśmy działaczki i działaczy społecznych z Olsztyna, co sądzą o tym pomyśle.

— Jako Zielony Olsztyn od samego początku naszego działania promujemy jawność w zakresie wycinki drzew. Jednym z naszych postulatów i załącznikiem do petycji do prezydenta Olsztyna jest sposób, który określa zasady komunikacji z mieszkańcami na temat zarządzania zielenią w mieście. Postulujemy realizację założenia jawności, a sposób w jaki to zrobimy jest sprawą otwartą, chodzi jednak o to, żeby miasto informowało mieszkańców o planowanych wycinkach jednocześnie informując o ich przyczynach. Jesteśmy zwolennikami takiego rozwiązania, postulujemy to od samego początku naszej działalności — mówi Tomasz Janus, działacz Zielonego Olsztyna w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

— Warszawa to pierwsze miasto, które zdecydowało się na stworzenie Karty Praw Drzew. Niestety, jak wynika z mojego dotychczasowego aktywistycznego doświadczenia, jestem pewna, że będą osoby, które wezmą tę decyzję za absurd. ,,Drzewa i jakieś prawa?" - będą mówić ze śmiechem. Jednak to zarządzenie jest bardzo ważnym i postępowym krokiem dla Polski, jak i poprawy sytuacji zieleni w naszym kraju, której stan pogarsza się z roku na rok. Karta zawiera zapisy dotyczące poprawy pielęgnacji i stanu zdrowia drzew. Oprócz tego, zawiera ona warunki ochrony roślin podczas procesów inwestycyjnych, dzięki którym nowa budowa obiektu nie będzie się równać z zniszczeniem całej zieleni z terenu. Również wycinka drzew ma zostać uregulowana i aby to uczynić, obowiązkiem będzie poinformowanie miasta o zamiarach wraz z ich uzasadnieniem — mówi Ewelina Soroko, działaczka stowarzyszenia Ostra Zieleń — Jestem naprawdę szczęśliwa, że Karta Praw Drzew wejdzie w życie już niedługo. Wierzę, że Warszawa zostanie inspiracją dla reszty miast i będziemy świadkami rozpowszechnienia tego zarządzenia. Szczególnie mam nadzieje, że Olsztyn weźmie przykład z stołecznego miasta i jako stolica województwa, w którym znajdują się ,,zielone płuca Polski" (jak z resztą promuje się samo miasto), zrobi jednak coś więcej niż mówienie bezpodstawnych słów i betonowania miasta, bo jeszcze chwila, a Warszawa będzie miała więcej zieleni niż Warmia i Mazury.

Wprowadzenie takich przepisów musi zostać poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami i kampanią informacyjną. Rozmawialiśmy z radnym Tomaszem Głażewskim o tym, czy takie przepisy są Olsztynowi potrzebne i co należy zrobić, żeby je wprowadzić.

— Niestety nie znam zasad funkcjonujących w Warszawie, ale znam procedury, które są związane z wycinką drzew w Olsztynie. Wydział Ochrony Środowiska zawsze zwraca uwagę na wszystkie aspekty dotyczące ich usunięcia — mówi radny Tomasz Głażewski w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" — Każda inicjatywa, która ma zachować więcej zieleni w Olsztynie jest warta uwagi. Jestem zwolennikiem zwiększania świadomości mieszkańców odnośnie działań władz miejskich w zakresie wycinania i nasadzania nowych drzew. Być może takie przepisy pomogłyby zwiększyć świadomość wnioskodawców, bo przecież ktoś musi wnioskować wycinkę, o zachowaniu jak największej ilości zieleni w mieście — zauważa Głażewski.

Sama procedura wycinki drzewa nie jest prosta i nie zależy tylko od samorządu. To nie miasto decyduje o wycięciu, lecz miejscowy urząd marszałkowski, a osoby, które się tym zajmują, bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie za i przeciw.

Karol Grosz

k.grosz@gazetaolsztynska.pl