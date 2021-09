Minister znalazł lekarstwo na "psią grypę"? Policyjni związkowcy widzą postęp w rozmowach

Przedstawicieli policjantów spotkali się z przedstawicielami MSWiA. Padły konkretne propozycje. Następne rozmowy odbędą się 20 września. Do tego czasu obie strony muszą rozważyć swoje postulaty.

W przyszłym roku podwyżka w wysokości 500 złotych i 209 zł w roku 2023, uwolnienie struktury etatowej w komendach i komisariatach, likwidacja drugiej grupy zaszeregowania i zapowiedź waloryzacji płac, a także zwiększenie liczby etatów w policji o ponad 6,7 tys. — takie propozycje przedstawił na poniedziałkowym spotkaniu sekretarz stanu w MSWiA Michał Wąsik.

Na łamach "Gazety Olsztyńskiej" informowaliśmy o rosnącym napięciu w policji. Wszystko zależało od propozycji, które MSWiA miało przedstawić na spotkaniu 13 września. Sławomir Koniuszy, przewodniczący ZW NSZZP w Olsztynie, stwierdził, że widać postęp w działaniu ministerstwa i jest szansa na dalszy dialogu.

W rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" zaznaczył, że uelastyczniła się możliwość awansu, a co za tym idzie uzyskiwanie przez funkcjonariuszy lepszego uposażenia i warunków pracy.

— Kolejna propozycja, z jaką wyszedł minister Wąsik, to likwidacja drugiej grupy zaszeregowania. Funkcjonariusze pełniący dziś służbę w drugiej grupie automatycznie awansują do trzeciej, oczywiście z wyższymi składnikami uposażenia, natomiast ci z trzeciej grupy zostaną awansowani do czwartej — doprecyzował.

Jak powiedział nam Koniuszy, jeśli chodzi o automatyczne awanse w dalszych grupach, "trwają wyliczenia", na ile wystarczy modernizacyjnych pieniędzy. Co ciekawe, MSWiA ma też zamiar zwiększyć liczbę etatów w podległych sobie formacjach. W policji ma ona wzrosnąć o ponad 6,7 tys. — mówi przedstawiciel NSZZ Policjantów.

Podczas spotkania minister miał też zadeklarować, że jeśli w 2023 roku pensje w sferze budżetowej będą waloryzowane, dotyczyć to będzie też uposażeń mundurowych.

Policjanci przedstawili też swoje postulaty. Chcą, żeby planowane 500 zł podwyżki było kwotą netto, czyli na rękę, a nie brutto, tak jak zakłada MSWiA. Poza tym związkowcy chcą żeby "każdy funkcjonariusz otrzymał podwyżkę w równej wysokości". Jak przekonuje — żeby w policji było to możliwe, o kwotę podwyżki musi też zostać zwiększony dodatek za stopień.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami ministerstwa ma się odbyć 20 września.

Karol Grosz