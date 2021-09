Zabili w trakcie libacji w Dobrym Mieście. 18 i 21-latek usłyszeli zarzuty [VIDEO]

W Dobrym Mieście został zamordowany 45-letni mężczyzna. Zakatowali go młodsi koledzy i zostawili na klatce schodowej. 18 i 21-latek szybko usłyszeli zarzuty.

Czytelnicy informowali nas o śmierci mężczyzny w Dobrym Mieście na klatce schodowej. Podkreślali, że został zamordowany przez 18-latka.

Jak informują policjanci z Dobrego Miasta zarzut zabójstwa usłyszeli 18 i 21-latkowie. Zamordowali 45-letniego mężczyznę. Dlaczego?

Policjanci Dobrym Mieście w niedzielę rano (12.09.2021 r.) otrzymali informację o zwłokach mężczyzny znalezionych na klatce schodowej jednego z budynków na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza oraz załoga karetki pogotowia, z której obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 45-latka.

W toku czynności dochodzeniowo śledczych, już po kilku godzinach od zgłoszenia, śledczy wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 18 i 21 lat mających związek z tym zdarzeniem. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani i złożyli w tej sprawie obszerne wyjaśnienia. 18 i 21 latek usłyszeli zarzut zabójstwa za który może grozić im kara dożywotniego więzienia. Do sądu zostanie złożony wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

W sprawie śmierci mieszkańca Dobrego Miasta wszczęte zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Olsztyn-Północ. W czynnościach na miejscu związanych z zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych brali udział m.in. policjanci z KP w Dobrym Mieście, technik kryminalistyki, policjanci z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Osobiście w czynnościach uczestniczył również prokurator oraz biegły lekarz z zakresu medycyny sadowej. Po wstępnych oględzinach miejsca przestępstwa, śledczy nie mieli wątpliwości, że śmierć 45-latka nastąpiła przy udziale osób trzecich, o czym świadczyły powierzchowne obrażenia denata czy otwarte drzwi prowadzące do mieszkania 45-latka, w którym panował ogólny bałagan. Decyzją prokuratora ciało 45-latka zabezpieczono do prosektorium do dalszych badań sekcyjnych.

Śledczy rozpytali sąsiadów w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze dowiedzieli się m.in. tego, że sprawcy z poszkodowanym wspólnie spożywali alkohol i że w trakcie libacji doszło prawdopodobnie do kłótni między biesiadnikami, która przerodziła się w rękoczyny. Przeprowadzona na miejscu zdarzenia wizja lokalna przy udziale jednego z zatrzymanych pozwoliła dokładnie odtworzyć przebieg zaistniałej sytuacji skutkującej ostatecznie śmiercią 45-latka. Na podstawie przeprowadzonych czynności policjanci wytypowali dwóch mężczyzn mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Już po chwili funkcjonariusze ustali miejsca przebywania podejrzewanych o przestępstwo mężczyzn i zatrzymali a następnie osadzili w policyjnym areszcie 18 i 21-latka.

W środę (15.09.2021 r.) 18 i 21-latek zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie przedstawione zostały im zarzuty zabójstwa. Mężczyźni przyznali się do popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Do sądu zostanie złożony wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.