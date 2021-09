Boso do urzędu? Można zostać wyproszonym

Do incydentu doszło w poniedziałek, 13 września w giżyckim urzędzie miasta. Przedstawiciel grupy rekonstrukcyjnej ze Starych Jabłonek Wikingowie Floty Jarmeryka II przyszedł na umówione z burmistrzem spotkanie w sprawie organizacji wspólnego wydarzenia. Przyszedł boso i został wyproszony.

- Byłem umówiony z zastępcą burmistrza na spotkanie, ponieważ nasza organizacja zajmująca się średniowiecznymi rekonstrukcjami, chciałaby współpracować z Giżyckiem i wspólnie zorganizować ciekawe wydarzenie z okazji święta miasta – informuje przedstawiciel grupy Wikingowie Floty Jarmeryka II. - Przyszedłem z konkretną propozycją, ale do spotkania nie doszło, ponieważ zostałem wyproszony z powodu braku obuwia. Nie miałem butów, bo od półtora roku ich nie noszę. Dla zdrowia. Niestety, zastępca burmistrza o nic mnie nie pytał. Usłyszałem, że mam wrócić, jak założę buty i że tu chodzi o powagę urzędu. To jawna dyskryminacja. Odebrałem to jako atak.

Zdaniem naszego Czytelnika, zastępca burmistrza nie zainteresował się jego powodami przyjścia do urzędu bez butów, a tym bardziej chodzenia boso na co dzień.

- Od dawna chodzę boso i wszędzie - dodaje interesant. - Jak dotąd nikomu to nie przeszkadzało. Chodzenie boso jest szczególnie pożyteczne i zdrowe. Jestem też członkiem organizacji, która zachęca do czerpania zdrowia z darmowej energii ziemi. Naszym celem jest przemierzanie świata boso ciesząc się zdrowiem i kontaktem z naturą. Szkoda tylko, że niektórzy nas nie rozumieją.

Swoją wersję wydarzeń przedstawił nam zastępca burmistrza.

- Na umówioną telefonicznie wizytę przyszedł mężczyzna - mówi Cezary Piórkowski, zastępca burmistrza Giżycka. - Pojawił się w drzwiach gabinetu, bez maseczki i butów, z gołymi stopami. Poprosiłem, by założył buty i maseczkę. Stwierdził, że nie musi zakładać, bo taką wyznaje filozofię. W takim razie powiedziałem, że niestety nie przyjmę go właśnie z powodu odmowy. W moim odczuciu doszło do pewnego nieporozumienia i być może niezrozumienia sytuacji przez tego Pana. Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00 i nie odmówi spotkania.

Spotkanie w sprawie organizacji w Giżycku średniowiecznej imprezy nie odbyło się. Jednak pomimo incydentu przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej ze Starych Jabłonek chcą nawiązać współpracę z Giżyckiem.

Być może przypłyną na Niegocin swoją osiemnastometrową łodzią, która jest historyczną rekonstrukcją łodzi wikinskiej Skudelv 5 z wykopaliska archeologicznego z Roskidle. A okręt ten wybudował w 2005 roku w Starych Jabłonkach Marek Szabliński zwany Jarmerykiem, który jest też wodzem Wikingów i inspiracją dla przyjaciół z grupy Wikingowie Floty Jarmeryka II. Byłoby to wielkie wydarzenie w grodzie nad Niegocinem i na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jak mówią: Wiking żyje pełnią życia, a nie udaje, że żyje.



Renata Szczepanik