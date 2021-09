Ekologicznie do szkoły

Ruszyła now odsłona kampanii "Zmień przyzwyczajenia - mobilna szkoła w Olsztynie". Tym razem samorządowcy zachęcają mieszkańców Olsztyna do częstszego wybierania spaceru, roweru czy innych sprzętów sportowych jako środka dojazdu do szkoły lub innych miejsc.

Akcja ratusza "Zmień przyzwyczajenia - mobilna szkoła w Olsztynie" jest pilotażowym projektem mającym zachęcić mieszkańców Olsztyna do podejmowania aktywności fizycznej. Prezydent miasta Piotr Grzymowicz zachęcał olsztynian do jazdy na rowerze zamiast samochodem. Akcja ruszyła z początkiem sierpnia. Teraz czas na drugą część, skierowaną głównie do uczniów olsztyńskich szkół.



Akcja „Sam sobie sterem – do szkoły pieszo i rowerem” polega na wybieraniu spaceru, jazdy na rowerze czy hulajnodze w drodze do szkoły. Prezydent na konferencji prasowej podkreślał, że przy złej pogodzie dobrze jest wybrać tramwaj, lub autobus, czyli zdecydowanie bardziej ekologiczne środki transportu niż samochód.

Cykl zaczął się 8 września, a zakończy się 22. Data jest nieprzypadkowa, gdyż właśnie wtedy przypada Europejski Dzień bez samochodu.

Samorządowcy są zadowoleni z przebiegu kampanii, w jej pierwszej części wzięło udział około 300 olsztynian, którzy wygrali blisko 50 zestawów sprzętu sportowego. Akcja nie zwalnia, a ratusz wciąż dysponuje ciekawymi nagrodami do rozdania, jednak tym razem chce je przekazać dzieciom i młodzieży oraz osobom, które je wspierają.

Na czym polega druga odsłona kampanii "Sam sobie sterem – do szkoły pieszo i rowerem"?

Każda szkoła musi nagrać krótki filmik promujący alternatywne poruszanie się po mieście oraz zamieścić gona Facebookowej grupie „Zmień przyzwyczajenia" przy profilu Miasto Olsztyn . Każda szkoła, która zadeklaruje udział w Akcji, musi wyznaczyć jedną, pełnoletnią osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację Akcji w danej szkole. Każdy uczeń, który bierze udział w akcji, otrzymuje karty aktywności, na których deklaruje, ile kilometrów przeszedł, przebiegł lub przejechał bezemisyjnym środkiem transportu.

Organizatorzy liczą na uczciwość uczestników, tłumacząc jednocześnie, że mimo atrakcyjnych nagród do wygrania nadal jest to tylko zabawa mająca na celu promować zdrowy i ekologiczny tryb życia.

Czym są "atrakcyjne nagrody"?

Poza sprzętem sportowym mają do przekazania także nagrody główne — olsztyńskie stojaki rowerowe w kształcie listka.

Organizatorzy przekażą je trzem zwycięskim, najaktywniejszym szkołom. Przy każdej z nich miasto zamontuje 10 takich stojaków. Uczestnikiem akcji może być każdy uczeń szkoły, która zgłosi swój udział w akcji. Rodzice, rodzina ucznia zbiera kilometry na konto danego ucznia. Natomiast nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i inne osoby, które będą chciały wesprzeć ulubioną placówkę zbierają kilometry na konto całej szkoły. Zebrane kilometry na koncie ucznia zasilą konto szkoły.

Głównym celem akcji jest zgromadzenie jak największej liczby kilometrów przejechanych dowolnym, bezemisyjnym środkiem transportu.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.