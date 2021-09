Konfederacja w Olsztynie sprzeciwia się ustawie 1449. Marek Chętnik: Jesteśmy przeciwko segregacji sanitarnej

W środę 15 września na posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie będzie głosowana ustawa 1449, czyli zmiana ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ustawa m.in. daje większe uprawnienia sanepidowi i uwzględnia wysokość świadczeń kompensacyjnych w przypadku powikłań poszczepiennych. Autorzy ustawy chcą wypłacać 3 tys. zł w przypadku wstrząsu anafilaktycznego. Najkrótszy okres hospitalizacji uwzględniony w ustawie to 14 dni — za taki pobyt w szpitalu będziemy mogli dostać 10 tys. zł.

Największe świadczenie może zostać wypłacone za hospitalizację powyżej 120 dni. Wtedy państwo wypłaci nam 100 tys. zł.

— Chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec projektu ustawy, która prawdopodobnie zostanie jutro przedstawiona na posiedzeniu Sejmu celem dalszego procedowania. Jest to ustawa sprzeczna z normami, zakładająca segregację sanitarną, która postępuje w naszym kraju. Dlatego stanowczo mówimy STOP — mówił Marek Chętnik, Lider Klubu Konfederacji Barczewo.

Lokalni liderzy Konfederacji Korony Polskiej sprzeciwiali się nowej ustawie. Ich zdaniem dąży ona do wprowadzania segregacji sanitarnej, czyli dzielenia ludzi na szczepionych i nieszczepionych.

— Instytucja sanepidu będzie miała prawie takie uprawnienia jak policja. Prawo do skierowania na 30 dniową izolację w wyznaczonym izolatorium na podstawie podejrzenia jest tego najlepszym przykładem — mówił Paweł Bachor, lider Konfederacji Korony Polskiej w Biskupcu.

Konferencja odbyła się na ul. Kościuszki przed biurem poselskim Iwony Arent, do której m.in. wysyłali apele o głosowanie przeciwko tej ustawie.

— Nie przypadkiem jest to miejsce naszej konferencji. Znajdujemy się obok biura poselskiego Iwony Arent. Do wszystkich posłów okręgu 35 wysłaliśmy petycję o odrzucenie tej ustawy. Kłaniamy się do ich sumienia i rzetelności. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Ludzie będą mogli się zastanowić, czy warto będzie znowu zaufać temu posłowi — podsumował Chętnik.

Konfederacja w Sejmie ma zbyt małą reprezentację, żeby przegłosować projekt ustawy. Zapytaliśmy uczestników konferencji, jak w takim razie Konfederacja zamierza odrzucić projekt, który — ich zdaniem — jest zły.

— Sama Konfederacja nie ma takiej siły, bo liczba posłów jest zbyt mała. W tym celu odwołujemy się do sumienia posłów. W historii mieliśmy już przykłady ustaw, które naruszały przepisy konstytucyjne i nie przechodziły. Historia pokazała, że w takich przykładach nawet część posłów koalicji rządzącej nie popierała takich rozwiązań — mówił Paweł Bachor w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Zapytaliśmy lokalnych liderów Konfederacji, czy będą podejmować jakieś inicjatywy na Warmii i Mazurach. Krzysztof Bosak, kandydat ich ugrupowania na prezydenta RP, podczas "Wakacji z Konfederacją" w Olsztynie proponował remont DK 16. Co zamierzają zrobić lokalni liderzy?

— My widzimy problemy, z jakimi mieszkańcy Olsztyna i miejscowości ościennych się zmagają. Reprezentujemy kluby leżące w rejonie Olsztyna i kiedy jest taka możliwość, to reagujemy. Chcemy przypominać naszym przedstawicielom, posłom wybranym przez mieszkańców regionu, po co zostali wybrani. Chcemy, żeby działali w interesie mieszkańców, a nie przeciwko nim. Czas pokaże. To są kolejne sprawdziany dla naszych posłów. My będziemy im pokazywać, co powinni robić i na jakie problemy mają zwracać uwagę — zauważył Marek Chętnik, Lider Klubu Konfederacji Barczewo w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Karol Grosz