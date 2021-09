Tragiczny finał poszukiwań. Ciało 27-latka z Mazowsza znaleziono w jeziorze

O zaginięciu mężczyzny w niedzielę rano (12 września) funkcjonariuszy poinformowali jego znajomi, którzy na brzegu jeziora znaleźli jego rzeczy. Mężczyzna w nocy z soboty na niedzielę oddalił się od grupy, z którą przebywał w domku letniskowych na terenie gminy Purda i poszedł w nieznanym kierunku. Jako pierwsi działania poszukiwawcze za zaginionym rozpoczęli znajomi, z którymi 27-latek wypoczywał. Jednak nie przyniosły one żadnego skutku. Młodzi ludzie zawiadomili policję, która od razu rozpoczęła akcję poszukiwawczą.

Działania koordynowali policjanci z Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Wydziału dw. z Przestępczością p-ko Życiu i Zdrowiu KMP w Olsztynie. Niedzielne i poniedziałkowe działania nie przyniosły rezultatu. Dopiero dzisiaj udało się odnaleźć 27-latka. Niestety za późno.

— Grupa Specjalna Płetwonurków RP we wtorek rano znalazła ciało w jez. Klebarskim. Ciało wydobyto na brzeg i potwierdzono tożsamość zaginionego mężczyzny. Teraz za decyzją prokuratora ciało zostanie przewiezione do prosektorium, gdzie będzie przeprowadzona sekcja zwłok po to, by poznać przyczynę zgonu 27-latka — poinformował oficer prasowy KMP w Olsztynie podkom. Rafał Prokopczyk.

W akcji poszukiwawczej brali udział wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i z Komisariatu Policji w Barczewie, Ochotnicza Straż Pożarna, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz płetwonurkowie z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Do poszukiwań wykorzystano m.in. psy tropiące specjalizujące się w poszukiwaniach osób żywych oraz specjalistyczny sprzęt — quady, nawigacja, łodzie wyposażone w sonar i drony.

źródło: KMP w Olsztynie