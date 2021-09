Mieszkańcy chcieli wywieźć prezesa SM "Jaroty" na taczce. Roman Przedwojski obserwował cały protest [ZDJĘCIA]

Grupa mieszkańców SM "Jaroty" chcą odwołać Romana Przedwojskiego, obecnego prezesa, i cały zarząd. Bunt rozpoczął się od kolejnej już w tym roku podwyżki czynszu, jednak podczas pierwszego protestu mieszkańcy porozumieli się ze sobą i wymienili problemami, które ich trapią. Okazało się, że w wielu sytuacjach są bardzo podobne. Mieszkańcy postanowili stworzyć listę sprzeciwu wobec polityki prowadzonej przez zarząd spółdzielni, którą przekazali prezesowi.

Kilka dni później prezes Przedwojski zorganizował konferencję prasową, na której poinformował, że skierował do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marzenę Olchowy, przedstawicielkę mieszkańców.

Do sprawy włączyli się senator Lidia Staroń i Łukasz Michnik, koordynator społecznego RPO na Warmii i Mazurach. Prezes krytycznie odnosił się do ich działalności. Otwarcie przyznał, że nie pochwala metod Lidii Staroń i nie uważa jej za autorytet w kwestiach spółdzielczych. Na dowód swoich racji przywołał sprawę SM "Pojezierze", w której senator Staroń brała udział. Prezes sugerował, że Marzena Olchowy, przedstawicielka mieszkańców, ma aspiracje na zajęcie jego miejsca, w czym senator Staroń może jej pomóc.

O Łukaszu Michniku prezes mówił, że: — Tam pojawił się jeszcze taki młody, próżny człowiek Łukasz Michnik. 35-letni facet ustawiał się do zdjęć jak dziewczyna na wydaniu.

11 sierpnia Marzena Olchowy wysłała kolejne pismo do zarządu spółdzielni. Domagała się w nim ujawnienia zarobków prezesa Romana Przedwojskiego i jego współpracowników. Na odpowiedź czekała trzy tygodnie.

Otrzymała krótką odpowiedź od pełnomocnika zarządu, który stwierdził, że... nie udzieli jej takich informacji, bo nie jest członkinią spółdzielni.

Mieszkańcy mają dość wymijających odpowiedzi. Dlatego po raz kolejny zorganizowali protest. Chcą — tak jak podczas poprzednich protestów — odwołać zarząd spółdzielni, któremu zarzucają nietransparentność i brak gospodarczości. Na poniedziałkowy (13 września) protest przyszło około 100 mieszkańców. Dołączyli do nich Łukasz Michnik, koordynator społecznego RPO, senator Lidia Staroń, a później dołączyła posłanka Lewicy Monika Falej. Ze swoimi flagami dołączyli też lokalni działacze partii Razem.





Mieszkańcy domagali się zmian w zarządzie spółdzielni, jawności zarobków jej pracowników i prostych odpowiedzi na zadane przez nich pytania.

Łukasz Michnik, koordynator społecznego RPO przedstawił dwa scenariusze wyjścia z tej sytuacji.

— Pierwszy to zmiana przepisów o prawie spółdzielczym, co postuluje senator Lidia Staroń, i zorganizowanie wyborów powszechnych, które prezes Przedwojski na pewno przegra, gwarantuję wam to — mówił Michnik. — Drugi to czerwcowe wybory do Rady Nadzorczej. Musimy tam wprowadzić swoich ludzi, żeby władza w spółdzielni trafiła ponownie w ręce mieszkańców — podsumował Michnik.

Cały protest obserwował prezes Przedwojski, który siedział w samochodzie naprzeciwko siedziby Sspółdzielni. W chwili, gdy dziennikarze chcieli do niego podejść, natychmiast się wycofał i odjechał, o mało nie potrącając jednego z nich. Ludzie gonili prezesa SM "Jaroty", ale bezskutecznie.

Po serii wystąpień uczestnicy protestu poszli na krótki "spacer protestacyjny", podczas którego padły hasła nawołujące do odwołania zarządu spółdzielni i wzajemnego dialogu. Maszerujący na czele Łukasz Michnik przez megafon namawiał mieszkańców okolicznych bloków do dołączenia do protestu.

Zarząd SM "Jaroty" wywiesił na siedzibie spółdzielni dwa duże transparenty, na których namawia do dialogu z zarządem, a nie grupą mieszkańców, która chce odwołać prezesa. Na jednej z nich pracownicy spółdzielni porównali ceny z 2001 roku i z 2021. Obecni na proteście mieszkańcy zastanawiali się, ile mogły kosztować takie transparenty.

Mieszkańcy nie zamierzają odpuszczać i zapowiadają kolejne działania.

Do tematu wrócimy

Karol Grosz