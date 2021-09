Mieszkańcy Gierzwałdu ozdobili wieś. Cała okolica huczy od plotek

Jeden z naszych dziennikarzy jadąc przez Gierzwałd zauważył dziurę wykopaną w centrum wsi, niedaleko przystanku autobusowego. Zainteresowała go ta sprawa i postanowił poczekać na dalszy rozwój wydarzeń.

Jak się niedługo później okazało, w tym miejscu powstała nietypowa ozdoba. Ozdobny rower przyozdobiony kwiatami ustawiony obok głazu dumnie przyozdabia wieś. Mieszkańcy doszukują się jednak drugiego dna.

— To jest po prostu pomnik na cześć byłego sołtysa, który zmarł, ale był bardzo lubiany. Rower był jego nieodłącznym atrybutem, stąd właśnie zdecydowali się postawić drewniany rower obok głazu. Oficjalne stanowisko jest takie, że to ozdoba, ale każdy kto tu mieszkał wie, że nie jest to przypadek — mówi jedna z mieszkanek Gierzwałdu w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Czy to faktycznie jest pomnik, ku pamięci byłego sołtysa? Są pewne wątpliwości...

Na głazie nie ma żadnego napisu upamiętniającego jego działalność. Koło przystanku w Gierzwałdzie obecnie stoi tylko kamień i drewniany rower. Rozmawialiśmy z obecną sołtyską Gierzwałdu, Anną Wachcińską, która powiedziała nam, że obiekt pełni funkcję wyłącznie dekoracyjną.

