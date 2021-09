Pracownicy sądowi w Olsztynie nie odpuszczają. Chcą podwyżek pensji o 12 procent

Dziś w całej Polsce trwają protesty pracowników administracyjnych sądów. Największe manifestacje odbywają się w Warszawie. Olsztyn solidaryzuje się z koleżankami i kolegami z całej Polski. Dziś w przerwie śniadaniowej o godz. 10 pracownicy sądu wyszli na schody na zewnątrz budynku, żeby pokazać swoje niezadowolenie.

Nie jest to pierwszy taki protest w Olsztynie. W połowie lipca pracownicy sądu również wyszli na schody, żeby wyrazić swoje niezadowolenie wobec płac i warunków pracy. Wtedy manifestujących swoje postulaty pracowników poprał prezes Maciej Nawacki i sędzia Paweł Juszczyszyn. Oznacza to, że pracownicy sądu w Olsztynie mogą liczyć na wsparcie przełożonych, przez co strajki odbywają się w czasie przerwy w pracy. Niektóre sądy w Polsce nie mogą liczyć na ten przywilej, więc pracownicy wyrażają swoje niezadowolenie przed pracą lub po godzinach.

— Wspieram protestujących pracowników sądowych, bo ich sytuacja jest bardzo trudna. To od pracowników zależy, jak sąd działa, czy sprawy toczą się sprawnie i szybko. Od lat sądy są niedoinwestowane, nie są reformowane, co bezpośrednio przekłada się na sytuację pracowników administracyjnych sądów. Na ich barki spadają wszystkie obciążenia związane z przyrostem liczby spraw, związane z brakiem instrumentów organizacyjnych i technicznych, żeby tę pracę usprawniać — mówił wtedy sędzia Juszczyszyn.

Dziś na schody wyszli członkowie związku zawodowego Ad Rem, którzy — milcząc — wyrażali swoje postulaty. Niemal każda uczestniczka i uczestnik protestu trzymał kartkę z wymownym napisem "12%", który odnosił się do postulatu podwyżek w sferze budżetowej.

— Zgromadziliśmy się tutaj, żeby solidaryzować się z naszymi koleżankami i kolegami z całej Polski, którzy tłumnie pojechali do Warszawy, żeby wrazić sprzeciw wobec sytuacji, która ma obecnie miejsce w sądownictwie. Naszymi głównymi postulatami jest podwyżka o 12 proc. dla wszystkich pracowników oraz walka z mobbingiem— Anita Szczepańska, pracowniczka Sądu Rejonowego w Olsztynie. — Będziemy protestować do skutku. Czerwony kolor naszych strojów nie jest przypadkowy, jest to kolor związku zawodowego Ad Rem — podsumowuje.

Protestujący pracownicy sądowi spotkali się z pozytywnym odbiorem przechodniów, którzy zatrzymywali się, widząc dużą grupę ludzi na schodach. Jeden z mężczyzn po zapoznaniu się z postulatami pracownic i pracowników sądu zaczął im bić brawo i głośno wyrażać poparcie dla protestujących.

— Bardzo dobrze, że walczą o godne warunki pracy. Ja pracuję w budowlance, czyli to zupełnie inna bajka, ale rozumiem i szanuję ich działania. Każdy Polak zasługuje na uczciwe warunki pracy w swoim kraju. Ja, żeby kupić mieszkanie, musiałem wyjechać do Niemiec, bo dowiedziałem się, że kredyty w Polsce są dla bogatych ludzi — mówił mężczyzna. — To są ludzie wykształceni, często po studiach, poświęcili dużo swojego czasu na zdobycie umiejętności. Żadna robota nie jest lekka — czy robi się zbrojenia jak ja, czy wertuje dokumenty sądowe. Szkoda tylko, że o dobre pieniądze trzeba walczyć i wychodzić na ulice — podsumował mężczyzna.

Uczestnicy zapowiadają kolejne protesty. Pracownice i pracownicy sądów zwracali uwagę, że duża część załogi pojechała do Warszawy, żeby uczestniczyć w ogólnopolskich manifestacjach. Przypomnijmy, że najniższa krajowa nie dotyczy sfery budżetowej, która jest rozliczna w zupełnie inny sposób. Osoby zatrudnione w budżetówce dostają co roku podwyżkę o określony procent z uwzględnieniem inflacji oraz liczby etatów.

Karol Grosz