Dwa miesiące z ekomatami

Są efektem jednego ze zwycięskich projektów minionej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Automaty do odbioru butelek PET i aluminiowych puszek cieszą się coraz większą popularnością.

Urządzenia ustawione zostały w dwóch sklepach sieci PSS Społem na os. Pojezierze. Uruchomione zostały tuż przed wakacjami, a teraz możemy podsumować nieco ponad dwa miesiące ich funkcjonowania.

Do końca sierpnia do obu automatów - przy al. Piłsudskiego (sklep Malwa) oraz przy ul. Kołobrzeskiej (Kalina) trafiło łącznie niemal 40,2 tys. opakowań. Osoby, które włożyły do ekomatów butelki i puszki odebrały w sklepach Społem bonus łącznej wartości prawie 1,5 tys. złotych.

- Liczymy, że zainteresowanie automatami będzie jeszcze większe - mówi dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Zdzisław Zdanowski. - Aby olsztynianie jeszcze chętniej zostawiali w nich butelki i puszki, zdecydowaliśmy u podwyższeniu stawki za każde opakowanie. Od września bonus będzie wynosić 25 groszy zamiast dotychczasowych pięciu.

Ekomaty przyjmują butelki PET o pojemności od 0,2 litra do 2,5 litra. Natomiast maksymalna pojemność aluminiowej puszki, jaką można włożyć do urządzenia to 0,5 litra.