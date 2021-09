(Nie tylko) pieszo i rowerem - rywalizacja szkół

Od początku sierpnia namawiamy olsztynian do zmiany codziennych przyzwyczajeń i aktywności fizycznej. Podkreślamy korzyści zdrowotne, możliwość spędzania czasu z rodziną i zrobienia czegoś dla siebie, szczególnie, gdy brakuje okazji na regularny sport. Taki sposób spędzania czasu to jednocześnie możliwość lepszego poznania miasta.

- To już kolejna z podobnych akcji - mówił podczas środowej (8 września) inauguracji prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Zachęcamy do korzystania z alternatywnych środków transportu. Z jednej strony ma to ogromny wpływ na środowisko naturalne, z drugiej zaś ma przełożenie na naszą sprawność i zdrowie.

W pierwszej części akcji wzięło udział ok. 300 olsztynian. Teraz liczymy na kolejnych, szczególnie uczniów szkół ze stolicy regionu.

- Wszystkie kilometry "przespacerowane", przejechane bezemisyjnymi środkami transportu będą sumowane - podkreśla zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk. - Serdecznie wszystkich zapraszam do przyłączenia się do tego przedsięwzięcia.

Aby dołączyć do akcji, każda szkoła musi nagrać krótki filmik promujący alternatywne poruszanie się po mieście oraz zamieścić go maksymalnie do 13 września na Facebookowej grupie "Zmień przyzwyczajenia!". Już teraz chęć udziału w przedsięwzięciu zadeklarowało 14 placówek.

- Akcja polega na zbieraniu kilometrów na rzecz danej szkoły - wyjaśnia koordynatorka, Agata Lichy. - Uczniowie mogą je zbierać ze swoimi rodzinami. Zostaną zsumowane z tymi przebytymi przez nauczycieli, czy pracowników administracyjnych i łącznie trafią na konto szkoły. Każdy uczestnik zaznacza na specjalnej karcie aktywności rodzaj transportu oraz odległość jaką przebył.

Jako pierwsi do akcji zgłosili się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych. Nie ukrywają, że chętnie wybierają alternatywne środki transportu.

- Już wcześniej korzystaliśmy z rowerów czy hulajnóg, ale teraz chcemy mobilizować także innych do takiej aktywności - mówi Marcin Narkiewicz. - Jeżeli tylko pogoda pozwala, staramy się korzystać z tego rodzaju środków transportu - dodaje Bartosz Szczerba.

Akcja "Zmień przyzwyczajenia - mobilna szkoła w Olsztynie" potrwa do 22 września. Trzy najaktywniejsze szkoły dostaną parkingi rowerowe, a na każdym 10 charakterystycznych, olsztyńskich stojaków-listków. Nie zabraknie też indywidualnych nagród dla najaktywniejszych uczniów.