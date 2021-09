IPN chce nowego święta państwowego. 27 grudnia byłby dniem wolnym od pracy

Jako dumni potomkowie Powstańców Wielkopolskich, tych pokoleń naszych braci i sióstr, którzy ponad 100 lat temu bohatersko upomnieli się o powrót na mapę Europy i świata wymazanej przez mocarstwa zaborcze Ojczyzny, zwracamy się z apelem o ustanowienie dnia 27 grudnia świętem państwowym, świętem wszystkich Polaków — czytamy w apelu poznańskiego IPN-u. Dokument trafił do prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera,

IPN szuka teraz sojuszników i wsparcia dla pomysłu wśród samorządowców, muzealników, regionalistów, instytucji i stowarzyszeń.

Pomysł poznańskiego IPN-u poparł już Kościół. Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, podpisał już w tej sprawie deklarację.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. 27 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy — zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje, doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.

Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych (Bydgoszcz, Piła) i południowo-wschodnich (Leszno, Rawicz) obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

Szacuje się, że podczas powstania (w trakcie bitwy pod Ławicą) Polacy zdobyli największy łup wojenny w tysiącletniej historii. Zdobyli sprzęt lotniczy o wartości 160-200 milionów marek, w tym ponad 300 samolotów.

wim/Wikipedia