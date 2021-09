Wydawnictwo połączyło dwa przedmioty w jednym podręczniku. Szkoła w Tuławkach zwraca książki

To matematyka czy polski? Gdy uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej w Tuławkach w gminie Dywity odebrali podręczniki, okazało się, że otrzymali je z błędem w druku. W języku polskim była matematyka.

Początek roku to zawsze stres. Tym większy, gdy po otwarciu podręcznika do języka polskiego, znajdują się w nim nie tylko zagadnienia związane z językiem, ale również ćwiczenia z matematyki. Z taką pomyłką w druku mają do czynienia uczniowie trzeciej klasy.

— Wracamy do źródeł. Mamy znowu nauczanie zintegrowane — komentuje z uśmiechem błąd Mariola Soroka-Christow, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuławkach. — Podręczniki mają być odesłane do wydawnictwa.

Chodzi o podręczniki „Nowi tropiciele”, które opracowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jak się okazuje nie chodzi tylko o jedną pomyłkę. To wręcz cały zestaw błędów.

— Pozamieniane są okładki. Na przykład na jednej jest napisane, że trzymamy w ręku część pierwszą, a w środku jest część trzecia. Albo w środku w ćwiczeniach jest język polski i matematyka zarazem — opowiada nam wychowawca trzeciej klasy z Tuławek. — Wydawnictwo nie robi z tym problemu. Zwrócimy książki i otrzymamy podręczniki już bez błędów. To na szczęście tylko kilka kompletów. Książki były zapakowane, zafoliowane, więc już takie do nas przyszły. Nikt nie zrobił nam psikusa. To na pewno błąd w druku.

Skoro kilka podręczników trafiło do szkoły w Tuławkach, to ile takich samych z pomyłką pojawiło się w innych szkołach? Skontaktowaliśmy się z wydawnictwem. Czekamy na odpowiedź.

