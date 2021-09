Zagłosuj na zbiornik retencyjny

Trwa konkurs Top Inwestycje Komunalne 2021, organizowany przez PortalSamorządowy.pl. Wśród nominowanych realizacji jest zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bukowskiego w Olsztynie.W jubileuszowej, 10. edycji konkursu, oceniane są realizacje, które zostały oddane do użytku do końca 2020 roku lub były ukończone przynajmniej w połowie. To inwestycje komunalne zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub prywatne spółki, które wykonują zadania władzy lokalnej.Spośród olsztyńskich zadań zgłoszony został zbiornik retencyjny przy ul. Bukowskiego. To proekologiczny projekt zwiększający zasoby retencyjne wód na terenie miasta.