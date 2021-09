Z okazji 7 urodzin Galeria Warmińska rozdaje nagrody

Nasze urodziny, wasze prezenty!

Z okazji przypadających we wrześniu 7 urodzin Galerii Warmińskiej zarówno Galeria Warmińska, jak i jej zakupowa siostra Aura rozdadzą swoim klientom w sumie 80 tys. zł w bonach zakupowych i kartach podarunkowych!

Akcja urodzinowego rozdawania pieniędzy rozpocznie się 4 września i potrwa do wyczerpania puli nagród, czyli bonów zakupowych w Galerii Warmińskiej i kart podarunkowych w Aurze o wartości 80 tys. zł. W Galerii Warmińskiej rozdamy bony o wartości 50 tys. zł, a w Aurze karty podarunkowe o wartości 30 tys. zł.

Żeby otrzymać od nas urodzinową nagrodę należy wydać w jednym dniu w danym centrum handlowym co najmniej 300 zł. Mogą to być paragony z różnych sklepów, ważne, by po dodaniu suma paragonów przekraczała 300 zł. Po zrobieniu zakupów należy zeskanować paragony w aplikacji zakupowej Sezam 2.0 i zgłosić się do hostessy, która opieczętuje paragony i wyda nam bon zakupowy (trzeba będzie potwierdzić podpisem odbiór nagrody na specjalnym formularzu). Jeśli ktoś nie ma aplikacji Sezam 2.0 lub nie umie je zainstalować - pomogą w tym hostessy.

Ważne jest to, że nagrodę - bon o wartości 50 zł - będzie można odebrać wyłącznie w tym dniu, w którym robiliśmy zakupy.

Bony będą rozdawane do wyczerpania puli nagród. Kto pierwszy, ten lepszy!

Dodatkowo z okazji 7 urodzin Galerii Warmińskiej w dniach od 3 do 25 września w atrium stanie urodzinowy jarmark, który będzie działał w godzinach pracy Galerii Warmińskiej.

Na pięknych, stylowych straganach ustawionych na pasażu Galerii Warmińskiej będzie można kupić m.in: miody tradycyjne i smakowe z rodzinnej pasieki. Wszyscy chętni będą mogli zaopatrzyć się w regionalne góralskie produkty m.in. oscypki, soki, konfitury a także kochane przez wszystkich góralskie stroje, skóry owcze czy kierpce. Ponieważ na porządnych jarmarkach można kupić przysmaki identycznie będzie także i w Galerii Warmińskiej – zaproponujemy wam tradycyjne wędliny a także chałwy.

Tak przyjemnego i zarazem wygodnego, niezależnego od pogody urodzinowego jarmarku nie znajdziecie nigdzie. Czekamy na Was w Galerii Warmińskiej!