Co się zmieni w 500 plus? Rząd przyjął projekt ustawy

Składanie papierowych wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus przechodzi do lamusa. Beneficjenci programu mogą też zapomnieć o wypłacie gotówki czy przekazie pocztowym. Rząd przyjął projekt ustawy. Co jeszcze się zmieni?

O zmianach w świadczeniu wychowawczym 500 plus mówiło się od dawna. Beneficjenci, którzy obawiali się, że świadczenie zostanie przerwane, mogą spać spokojnie.

Nadal będzie można pobierać świadczenie i to w tej samej kwocie. Ale od stycznia 2022 roku czekają nas ogromne zmiany dotyczące obsługi programu 500 plus.

Jak wiadomo, dziś obsługą programu zajmują się samorządy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Samorządy dostają na to pieniądze w formie dotacji celowych — to obecnie ok. 350 mln zł rocznie.

Resort rodziny proponował, żeby wypłatą świadczenia zajmował się ZUS. 1 września podstawowe założenia zmian w programie Rodzina 500 plus przyjęła Rada Ministrów.

Prościej i łatwiej

Wiemy już, że od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r. Uproszczone mają zostać zasady dla osób pobierających analogiczne świadczenia także poza Polską.

"Projektowana ustawa zakłada modyfikację w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w taki sposób, że świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju. Rozwiązanie to dąży do zapewnienia osobom migrującym największej korzyści w zakresie uprawnień do świadczeń spośród oferowanych przez system rozporządzenia unijnego i przez ustawodawstwo krajowe" — czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przyznawanie świadczenia 500 plus w przypadku, gdy jedno z rodziców pracuje za granicą, generowało do tej pory sporo problemów. Urzędy miały problemy ze zdobyciem informacji, czy na dane dziecko już pobierane jest analogiczne świadczenie w innych krajach. Niektórzy rodzice na decyzje musieli czekać latami.

Jak wygląda obecnie ten proces?

Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę. Z programu Rodzina 500+ rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Obecnie należy co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy. Ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w różnych formach, m.in. w formie papierowej, a wypłata świadczenia może następować za pośrednictwem poczty, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego. Projekt resortu zakłada, że po zmianach wnioski można będzie składać tylko elektronicznie. Beneficjenci nie dostaną także pieniędzy do ręki. Wypłata świadczeń będzie możliwa jedynie w formie bezgotówkowej.

Ułatwieniem ma być odejście (od 2023 roku) od corocznego składania wniosków i automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy.

Dlaczego takie zmiany?

Resort zapewnia, że znacząco zmniejszą się koszty tego procesu. Jak szacuje rząd, w latach 2022-2032 łączne koszty obsługi programu mają wynieść ok. 427 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł.

Przypomnijmy, że w tym roku nastąpiły także duże zmiany w programie „Dobry start”: pieniądze będzie można otrzymać tylko przelewem na wskazany rachunek bankowy. Do tej pory beneficjenci mogli dostać świadczenie w gotówce, na przykład jako przekaz pocztowy. Rząd uznał, że generuje to jednak zbyt duże koszty. Z tego powodu zabrał obsługę programu samorządom i przeniósł do ZUS. Z szacunków wynika, że w ciągu 10 lat (od 2021 do 2031 roku) koszty obsługi 300 plus będą niższe łącznie o 488 mln zł.

Co się jeszcze zmieni? Rodzice i opiekunowie — zamiast do 2500 punktów pomocowych w Polsce — będą musieli kierować wnioski do 322 jednostek ZUS. W 2021 roku o pomoc będzie można wnosić tylko przez internet. Elektronicznie mają być także doręczane informacje zwrotne, takie jak decyzje, zawiadomienia i wezwania w sprawie świadczenia kierowane do beneficjentów. Może to być problemem dla źle sytuowanych rodzin, a także dla osób wykluczonych cyfrowo. Bo choć wydaje się, że droga elektroniczna jest najszybsza i najłatwiejsza, to w ubiegłym roku aż na 3,19 mln wniosków prawie jedna trzecia złożona została właśnie w tradycyjny sposób.

Resort zapewnia jednak, że osoby wykluczone cyfrowo nie zostaną pozostawione same sobie. ZUS w swoich placówkach zorganizuje dla nich pomoc. Prawdopodobnie wniosek będzie można złożyć w placówce ZUS. Petenci będą mogli skorzystać też ze sprzętu elektronicznego.

Aleksandra Tchórzewska