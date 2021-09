Strategia Olsztyn 2030+: kolejna debata

Spotkania mieszkańców ze specjalistami i wymiana poglądów na kształt Olsztyna po 2030 roku to jeden z najważniejszych elementów pracy nad strategią rozwoju miasta. Dokument powinien być gotowy w drugiej połowie 2022 roku.

- Następną debatę zatytułowaliśmy "Olsztyn wrażliwy" - mówi zastępca prezydenta Olsztyna, przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii, Ewa Kaliszuk. - Hasłami opisującymi to spotkanie i zakres poruszanej tematyki są m.in. niepełnosprawność, empatia, wsparcie, włączenia społeczne. Zachęcamy do aktywnego udziału albo przynajmniej przysłuchiwania się naszym dyskusjom.Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pod adres e-mail: strategia2030@olsztyn.eu nie później niż dzień przed spotkaniem do godz. 10:00. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny [ pod tym linkiem ] albo na stronie wydarzenia utworzonej na Platformie Konsultacji Społecznych . Można od razu zapisać się do aktywnego udziału w wybranych lub we wszystkich debatach.Debata "Olsztyn wrażliwy" rozpocznie się w czwartek (2 września) o 17:00 i potrwa około dwóch godzin.