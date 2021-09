Wyjątkowa premiera w "Lalkach"

Zaledwie kilka dni temu wrócili do powakacyjnego grania, a już zapraszają na premierę. Spektakl "Powroty" od 1 września (środa) na scenie kameralnej Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Data premiery - kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej - nie jest przypadkowa. Najnowszy spektakl proponowany przez olsztyńskich aktorów to bowiem opowieść o Holokauście. To jedna z pierwszych sztuk o tej tematyce wystawiania w Polsce w teatrze lalek.

- Tematyka jest ogromnie trudna, bez wątpienia jeszcze nieprzepracowana - przyznaje jedna z trzech aktorek, jakie zobaczymy na scenie, Jagna Polakowska.

Spektakl porusza temat Holokaustu widzianego oczami kobiet z różnych czasów, miejsc, środowisk. Będzie można usłyszeć głosy, które ujawniają bolesne wspomnienia. Każda z bohaterek odkryje inne oblicze pamięci o zagładzie.

- Nie mam wątpliwości, że poruszenie tego tematu jest niezwykle potrzebne - mówi dyrektgor Olsztyńskiego Teatru Lalek, Andrzej Bartnikowski. - Teatr może być jedynym medium, które będzie w stanie oddać realia historii obozów.

Podczas powstawania sztuki nie zabrakło współpracy m.in. z Muzeum Auschwitz-Birkenau czy Stowarzyszeniem Borussia. Dokumenty, mapy, cenne zapiski stały się częścią przedstawienia - miały wpływ na treść monologów albo tworzenie postaci.

Spektaklowi będzie towarzyszyć nawiązująca do niego wystawa. Będzie ją można oglądać co najmniej do końca roku w foyer teatru.

- To wiedza, którą mają historycy, a czego mieszkańcy Olsztyna zazwyczaj nie wiedzą lub nie pamiętają - mówi dyrektor Instytutu Północnego w Olsztynie dr Jerzy Kiełbik.

Premiera "Powrotów" odbędzie się 1 września o 19:00. Będzie ją można śledzić w przekazie na żywo na Facebooku Olsztyńskiego Teatru Lalek. Natomiast 2 i 3 września zagrane zostaną darmowe spektakle, na które wejściówki można odbierać w Kasie Biletowej Olsztyńskiego Teatru Lalek w godzinach 8:00-15:00 (informacja pod nr. tel. 510145707).