Chcieli pomóc uchodźcom. Teraz posłowie Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski wylecą z Koalicji Obywatelskiej?

Politycy Solidarnej Polski Jacek Ozdoba i Mariusz Kałużny zwrócili się w czwartek do władz Koalicji Obywatelskiej w sprawie dwójki parlamentarzystów. Działacze chcą, żeby Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski zostali usunięci z klubu Koalicji Obywatelskiej. Powodem mają być ich działania w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej.

Przypomnijmy. W okolicach Usnarza Górnego od ponad dwóch tygodni koczuje grupa cudzoziemców z Bliskiego Wschodu. Migranci próbowali dostać się do Polski, a drogę zagrodzili im funkcjonariusze Straży Granicznej, policji oraz wojska. Z kolei białoruskie służby nie wpuszczają ich z powrotem. W ten sposób grupa została odcięta od pomocy lekarskiej i humanitarnej.

W ciągu kilku ostatnich dni w sprawie migrantów interweniowało kilkunastu parlamentarzystów, w tym m.in. Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski.

„We wtorek wieczorem poseł Koalicji Obywatelskiej próbował przekazać koczującym w Usnarzu Górnym uchodźcom torbę z jedzeniem i lekami. Do sieci trafiło nagranie, na którym polityk ucieka przed żołnierzami i strażnikami granicznymi. Z kolei Jachira próbowała na miejscu bezskutecznie przedrzeć się przez wojskowy kordon, by dostać się do koczowiska cudzoziemców” — podaje wp.pl.

Posłanka ściągnęła na siebie falę krytyki po tym, jak stwierdziła w mediach społecznościowych, że „Polacy tak samo pomagają uchodźcom, jak kiedyś Żydom w czasie wojny”.

Jak działania [b]Klaudii Jachiry oraz Franciszka Sterczewskiego oceniają politycy z naszego regionu?[/b]

— Jest to problem Koalicji Obywatelskiej i jej posłów, którzy zasiadają w ich ugrupowaniu — powiedział nam Zbigniew Babalski, poseł PiS. — Jako poseł absolutnie nie godzę się z takim postępowaniem: czy to posła biegającego po granicy, czy pani posłanki Jachiry, czy pani wicemarszałek Senatu.

Zdaniem Zbigniewa Babalskiego uchodźcom powinny udzielać wsparcia instytucje, które zostały do tego powołane. — Są od tego służby państwowe, jest prowadzona polityka międzynarodowa i tym problemem powinny się zajmować odpowiednie osoby. Nie zaś ludzie, którzy w taki sposób bardzo mocno zaistnieli w ostatnich dwóch-trzech dniach — dodaje Zbigniew Babalski.

Czy Koalicja Obywatelska powinna posłuchać się do apelu polityków Solidarnej Polski i usunąć ze swoich szeregów Jachirę oraz Sterczewskiego? Zapytaliśmy o to Jacka Protasa, posła Koalicji Obywatelskiej. — Nie komentuję zamiarów polityków Solidarnej Polski. Nie obchodzą mnie ich komentarze ani zamiary — odpowiedział krótko.

Sytuacja grupy 34 uchodźców stale się pogarsza. Dziś rano (26 sierpnia) uciekinierów obudziła chłodna i deszczowa pogoda. Nie mają oni dostępu do czystej wody, a kilkanaście osób skarży się na problemy zdrowotne. Przebywająca na terenie koczowiska 52-latka ma poważne problemy z płucami, nerkami oraz kręgosłupem.

Paweł Snopkow