Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pragnie poinformować, że w okresie 4-5 wrzesień 2021 r. organizuje XXVII Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa". To wydarzenie o zasięgu krajowym, nad którym patronat honorowy sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Warmińsko- Mazurski.

Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”, ze względu na swoją długą historię na stałe zagościły w kalendarzu jesiennych imprez odbywających się w naszym województwie. Po rocznej przerwie spowodowanej ograniczeniami sanitarnymi, wracamy z wyczekiwaną przez mieszkańców regionu - XXVII edycją.

Zgodnie z tradycją, miasteczko targowe stanie na zielonych terenach wokół Ośrodka Rolnictwa w otoczeniu leśnej fauny i flory, przy ul. Jagiellońskiej 91. Podczas targów będzie można się zapoznać z ofertą przygotowaną przez producentów maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników a także z ofertą firm zajmujących się wyposażeniem budynków inwentarskich. W bogatym programie targów znajdzie się pokaz: roślin oraz artykułów szkółkarskich, i ogrodniczych oraz zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów. Nie zabraknie szerokiej oferty rozsad warzyw i ziół oraz nawozów, nasion i środków ochrony roślin, chętnie kupowanych przez działkowców i właścicieli przydomowych ogródków.

Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” to prawdziwe święto dla branży rolniczej. To jedyna w województwie okazja do zapoznania się z trendami technologicznymi, nowościami na rynku maszyn i urządzeń, instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, ofertą gospodarstw ogrodniczych, regionalnego rękodzieła oraz tradycyjnej, zdrowej żywności. Obecnym na targach czas umilą dźwięki muzyki, występy artystyczne oraz liczne konkursy.

Program Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”, 4-5.09.2021r. :

Sobota 4.09.2021 r.

09:00-17:00 Zwiedzanie stoisk wystawowych

10:30-11:00 Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku

11:00-11:30 Uroczyste otwarcie XXVII Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”

11:30-12:00 Występ zespołu „Alna”

12:00-12:30 Występ zespołu „CHEER BIS”

12:30-13:00 Występ zespołu „Alna”

13:00-13:30 Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych

13:30-14:00 Występ kapeli „Rogóżanie”

14:00-15:00 Występ zespołu „Czarny Ortalion”

17:00 Zakończenie pierwszego dnia Targów

Niedziela 5.09.2021 r.

09:00-17:00 Zwiedzanie stoisk wystawowych

10:00-14:00 Przegląd źrebiąt ras zimnokrwistych (ring)

10:30-11:00 Występ dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Nutka”

11:00-11:40 Występ zespołu „Pieckowianie”

11:40-12:40 Uroczyste podsumowanie konkursów:

• Ogród przyjazny rodzinie i turystom

• Konkurs fotograficzny „Rolnictwo to moja pasja”

• Hit Targów

• Najładniejsze Stoisko

12:40-13:25 Występ olsztyńskiej grupy Cheerleaders „SOLTARE”

13:25-14:00 Występ nieformalnej grupy teatralnej „Domalesja”

14:00-15:00 Występ Adama Twardego

17:00 Zakończenie Targów