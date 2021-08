Ratownicy dziękują Wydziałowi Komunikacji

Ostatnie miesiące to niezwykle trudny czas dla nas wszystkich. Przede wszystkim był jednak wycieńczający dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

Pandemia dała się we znaki całemu społeczeństwu - przedsiębiorcom, pracownikom, samorządom. Tymi, którzy byli wystawieni na najcięższą próbę byli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni.

Jako samorząd wspieraliśmy ochronę zdrowia w każdy możliwy sposób, przede wszystkim zaopatrując w podstawowe środki zapewniające bezpieczeństwo walczącym z pandemią. Jednak każdy rodzaj pomocy okazuje się w trudnym czasie potrzebny. Na przykład wsparcie w rejestracji nowo zakupionych ambulansów.

- To dla nas wielkie wsparcie w tym trudnym czasie - napisał w podziękowaniach przesłanych do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Marek Myszkowski. - Ten gest pozwolił szybko włączyć do eksploatacji tak potrzebne karetki. Zadbać o bezpieczeństwo i komfort jazdy ratowników medycznych oraz pacjentów.

Łącznie zarejestrowanych zostało osiem pojazdów.