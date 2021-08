Mobilność w MOF

Do pracy, szkoły czy do lekarza – kwestia przemieszczania się dotyczy każdego z nas. Aktualnie ruszają prace nad aktualizacją Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PZMM) dla MOF Olsztyna. Włącz się w nie i Ty!

Marzenie?

Autem czy autobusem? Co szybsze, pewniejsze i bardziej komfortowe, ale też – co bardziej ekologiczne? Czy możliwe jest swobodne przemieszczanie się bez zanieczyszczania środowiska? Niestety, na razie transport samochodowy generuje 1⁄4 emisji gazów cieplarnianych w UE – wskaźnik ten rośnie. Dlatego musimy dążyć do zrównoważonej mobilności. Czym ona jest? To przede wszystkim ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i komunikacji zbiorowej, co wraz z odpowiednią infrastrukturą ma zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko, zapewniając bezpieczeństwo i szansę na przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg.

Mocna siódemka

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna to siedem sąsiadujących gmin: Olszyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda. Stanowią centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części naszego kraju. Dlatego tak istotne jest zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych – to klucz do rozwoju tego obszaru.

Nic o nas bez nas

Konsultacje to obok wyborów jedno z narzędzi demokracji. Dają szansę wpływu na zmiany w środowisku lokalnym i na wspólne (władza i mieszkańcy) szukanie najlepszych rozwiązań.

Aktualnie rozpoczynają się 3-etapowe konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji PZMM organizowane przez Urząd Miasta Olsztyn. Praca nad dokumentem potrwa do wiosny 2022 r. W nadchodzącym tygodniu w ramach pierwszego etapu odbędą się spotkania konsultacyjne. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy mieszkańcy gmin MOF.

Szczegóły spotkań

• Konsultacje odbywają się on-line, na platformie Zoom.

• Zaplanowane są codziennie od 30.08 do 1.09.2021 r. (poniedziałek–środa), od 17.30 do 19.30.

• We wtorek, 31.09, dodatkowo zapraszamy między 10.00-12.00.

Każde z nich będzie miało analogiczny przebieg, zatem wystarczy wziąć udział w jednym, w wybranym przez siebie terminie. Ich harmonogram jest następujący

• 30 sierpnia (poniedziałek), 17:30–19:30: https://tiny.pl/9gprt, ID: 821 3769 1848, hasło: mobilnosc

• 31 sierpnia (wtorek), 10:00–12:00: https://tiny.pl/9gprr, ID: 864 7981 1966, hasło: mobilnosc

• 31 sierpnia (wtorek), 17:30–19:30: https://tiny.pl/9gpr9, ID: 857 0364 3189, hasło: mobilnosc

• 1 września (środa), 17:30–19:30: https://tiny.pl/9gprc, ID: 827 8051 5853, hasło: mobilnosc

Jak przygotować się do spotkania?

Spotkania on-line są bardzo wygodne. Siedząc we własnym domu można zdalnie wziąć udział w ważnych rozmowach na żywo bez konieczności dojazdu gdziekolwiek.

Podczas spotkania warto usiąść w miejscu, gdzie nie będzie hałasu, i, w miarę możliwości, przetestować sprzęt oraz aplikację Zoom przed jego rozpoczęciem. Podczas trwania spotkania będzie można na bieżąco komentować i zadawać pytania (w formie tekstowej na czacie). Prosimy o formułowanie konkretnych pytań lub przedstawienie zwięzłych opinii. Prowadzący po prezentacji wrócą do zgłaszanych wątków i udzielą odpowiedzi.

a. Jak skorzystać z Zooma?

1. Można w aplikacji Zoom na telefonie wpisać: ID spotkania i hasło (znajdą je Państwo tam, gdzie linki do spotkań).

2. Można kliknąć w link, zainstalować Zoom lub użyć już zainstalowanej aplikacji.

3. Można kliknąć w link i uczestniczyć łącząc się przez przeglądarkę (nie trzeba instalować aplikacji).

b. Co jest potrzebne do konsultacji on-line?

• komputer lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu

• słuchawki.



Zapraszamy serdecznie! Państwa opinia jest bardzo ważna!