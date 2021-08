W piątek premiera filmu "Mistrz" o Tadeuszu "Teddy’m" Pietrzykowskim, bokserze w obozie koncentracyjnym

W piątek 27 sierpnia do kin trafi polski film "Mistrz" według scenariusza i w reżyserii Macieja Barczewskiego. Obraz opowiada historię Tadeusza "Teddy’ego" Pietrzykowskiego, boksera, który walczył w obozie koncentracyjnym Auschwitz. To jedna z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych premier.

Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Reżyser i scenarzysta mówi o nim, że jest to opowieść niezwykła, o niezwykłym człowieku, w niezwyczajnym miejscu. Historia Pietrzykowskiego nie była powszechnie znana i — zdaniem Barczewskiego — wręcz prosiła się o przedstawienie.

"Mistrz" to historia jednego z więźniów pierwszego transportu do Auschwitz. Tadeusz Pietrzykowski, sprowokowany przez jednego z Niemców, wygrywa z nim walkę bokserską, a następnie zaczyna walczyć o godność i staje się bohaterem innych więźniów.

Wcielający się w głównego bohatera Piotr Głowacki przygotowywał się do swojej roli blisko dwa lata. Aktor był na diecie i odbywał intensywne treningi bokserskie. — Dzięki temu, można powiedzieć: hollywoodzkiemu podejściu do tego wykonania, uzyskujemy na ekranie to, na czym zależy nam najbardziej, czyli prawdę — opowiada Barczewski. I podkreśla, że wszystkie walki w filmie odbywają się bez udziału dublerów.

— Boks stał się narzędziem do przetrwania — mówi Głowacki o granej przez siebie postaci. Boks jest też w "Mistrzu" metaforą codziennego życia i codziennej walki z rzeczywistością. Piotr Głowacki stwierdził też, że pasja do boksu uratowała "Teddy’emu" życie w obozie koncentracyjnym, ale nam nasze pasje ratują życie codziennie.

Na stronie moviesroom.pl czytamy, że "Mistrz" to "najlepszy polski dramat bokserski". Dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska stwierdziła, że jest on "uniwersalną opowieścią o człowieczeństwie i godności". We wrześniu film pod tytułem The Champion of Auschwitz zadebiutuje w brytyjskich kinach.

Kim był bohater filmu?

Tadeusz Pietrzykowski ps. Teddy urodził się 8 kwietnia 1917 r. w Warszawie, zmarł 18 kwietnia 1991 r. w Bielsku-Białej. Wychował się w rodzinie inteligenckiej. Po śmierci ojca, żeby poprawić warunki materialne rodziny , wynajmował się do różnych prac domowych, udzielał korepetycji, uczył jazdy na łyżwach, a dzięki zdolnościom rysunkowym — wykonywał rysunki dla studentów Akademii Sztuk Pięknych i architektury. W 1939 uzyskał świadectwo maturalne.

Karierę bokserską rozpoczął jako gimnazjalista, trenując m.in. pod okiem słynnego Feliksa Stamma w warszawskiej Legii. Był wicemistrzem Polski i mistrzem Warszawy w wadze koguciej.

Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji próbował wiosną 1940 r. przedostać się do Francji i wstąpić do formowanego tam wojska polskiego. Aresztowany przez żandarmerię węgierską w pobliżu granicy węgiersko-jugosłowiańskiej został przekazany Niemcom. 14 czerwca 1940 r. trafił z pierwszym transportem więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Do historii przeszedł jako pięściarz toczący pojedynki w obozach koncentracyjnych (Auschwitz-Birkenau, Neuengamme, Bergen-Belsen). Pierwszą walkę w KL Auschwitz stoczył w marcu 1941, wygrywając z niemieckim kapo Walterem Dunningiem, przedwojennym wicemistrzem Niemiec w wadze średniej. W KL Auschwitz Teddy stoczył — według różnych szacunków — od 40 do 60 walk i przegrał tylko raz z holenderskim mistrzem w wadze średniej Leen Sandersem.

W 1943 r. Tadeusz Pietrzykowski został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Neuengamme. W dniu wyjazdu z KL Auschwitz Dunning wręczył mu dwie pary bokserskich rękawic jako wyraz szacunku. W Neuengamme stoczył około 20 walk bokserskich, m.in. z niemieckim bokserem Schally Hottenbachem. Wyzwolenia przez żołnierzy brytyjskich doczekał 15 kwietnia 1945 r. w obozie Bergen-Belsen. Wstąpił do 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, gdzie zajmował się prowadzeniem ćwiczeń sportowych dla żołnierzy, kontynuował też występy na ringu — w 1946 r. został mistrzem dywizji w swojej kategorii wagowej.

W 1946 r. powrócił do kraju. Z powodu trwałej utraty zdrowia w obozach koncentracyjnych nie osiągnął już przedwojennego poziomu w pięściarstwie. Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1959 r. był przez wiele lat nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem i instruktorem wychowania fizycznego w Bielsku-Białej, gdzie zmarł nagle 17 kwietnia 1991 r.

Był pierwowzorem bohatera noweli "Bokser i śmierć" Józefa Hena, na podstawie której słowacki reżyser Peter Solan zrealizował w 1962 film fabularny o tym samym tytule. W 2020 Maciej Barczewski wyreżyserował film fabularny "Mistrz" o obozowych losach Pietrzykowskiego.

Premiera w piątek 27 sierpnia (w Olsztynie film będzie można zobaczyć w Heliosie i Multikinie).

mk, Wikipedia