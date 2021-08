Dbając o środowisko, dbasz o siebie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi zaczyna się już w naszych domach. Każdy z nas odpowiada za to, ile wytworzy odpadów i co z nimi zrobi. Selektywna zbiórka odpadów daje możliwość odzysku surowców, co jest niezwykle istotne w kontekście ochrony środowiska. Czy wszyscy to rozumiemy?

W miniony weekend przedstawiciele Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie prowadzili stoisko podczas Olsztyn Green Festivalu. Były gry i zabawy dla najmłodszych — oczywiście związane z edukacją ekologiczną, dotyczącą głównie segregowania odpadów — ale również rozmowy z dorosłymi. Wiele osób wykazało się znaczącym poziomem wiedzy na temat prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.

Również wczoraj zapytaliśmy kilkoro mieszkańców Olsztyna o znaczenie segregowania odpadów w czasach, w których zasoby naturalne Ziemi stają się coraz uboższe.

— Segreguję odpady, ponieważ w dzisiejszych czasach wiele ludzi to robi — mówi pan Jerzy, emeryt. — Gdybym był jedyną osobą w mieście, która segreguje śmieci, moje działania nie miałyby sensu. I pewnie bym z nich zrezygnował. Jednostkowy wysiłek ma niewielkie znaczenie w skali całego regionu. Dopiero, gdy w jakąś ważną inicjatywę zaangażuje się duża grupa, istnieje szansa sukcesu. Wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej. Dlatego cieszy mnie, że społeczna świadomość na temat konieczności segregowania śmieci rośnie. Dzięki temu coraz więcej mieszkańców zmienia nawyki. Zawsze powtarzam: segregując odpady dbamy o środowisko. Dbając o środowisko, dbamy o siebie.

— Uważam, że segregowanie śmieci jest naszym patriotycznym obowiązkiem — dodaje pan Patryk, żołnierz zawodowy. — Jeśli kochasz swój kraj, powinieneś również troszczyć się o środowisko naturalne, które jest naszym wspólnym dobrem. Jeśli szanujesz ziemię, na której mieszkasz, nie możesz wyrzucać swoich śmieci gdzie popadnie. Statystyczny Polak wytwarza około 350 kg śmieci rocznie. To o połowę mniej, niż produkuje się w Danii, gdzie na jedną osobę przypada aż 700 kg odpadów na rok. Jednakże nasz kraj nie najlepiej radzi sobie z gospodarowaniem tymi odpadami. Między innymi dlatego, że wiele osób nie segreguje śmieci. Natomiast osoby, które segregują, nie zawsze robią to poprawnie. Niestety sam również popełniam błędy. Zdarzało mi się wrzucać żarówki do pojemnika na szkło. Dopiero po czasie dowiedziałem się, że nie wolno tego robić. Zasad prawidłowej segregacji odpadów powinno się uczyć tak, jak uczy się tabliczki mnożenia.

— Segreguję śmieci już od siedmiu lat — mówi pani Irena, nauczycielka. — Robię to z pobudek etycznych. Jako mieszkanka tej planety korzystam z jej zasobów, mam więc obowiązek dać coś w zamian. Jednym ze sposobów jest właśnie segregacja odpadów. To naprawdę nie wymaga wielkiego wysiłku, a korzyści są ogromne. Dzięki selekcji spora część materiałów trafia do recyklingu. W ten sposób zmniejszamy zużycie zasobów naturalnych. Ograniczamy też ilość tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają środowisko. Z jednej tony makulatury da się pozyskać dziewięćset kilo papieru do ponownego użytku. I przy okazji uratować 15 drzew — tyle mniej więcej potrzeba do wyprodukowania tony papieru. Selektywna zbiórka jest również bardziej ekonomiczna i powinna być wspierana zarówno przez instytucje państwowe, jak i podmioty prywatne.





Przypominamy, że na stronie Niektóre kraje nakładają na producentów obowiązek specjalnego oznaczania towarów. Dzięki takim oznaczeniom wiadomo, do którego pojemnika wrzucić zużyte opakowanie, bądź produkt. Ułatwia to zwykłym ludziom prawidłowe segregowanie śmieci.Przypominamy, że na stronie zgok.olsztyn.pl znajduje się obszerna Lista odpadów segregowanych, która jest pożytecznym narzędziem podpowiadającym, gdzie powinny trafia wytwarzane przez nas odpady.

Paweł Snopkow