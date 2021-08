Startują konsultacje w sprawie strategii miasta

Jest najważniejszym dokumentem wpływającym na zarządzanie miastem. Za dwa tygodnie (26 sierpnia) pierwsze z cyklu konsultacji społecznych dotyczących przygotowywanej strategii Olsztyn 2030+.

Przed nami pierwsza ekspercka debata w cyklu spotkań zaplanowanych podczas konsultacji społecznych opracowania projektu "Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+". Temat spotkania to "Olsztyn inteligentnej transformacji - gospodarka, konkurencyjność, inteligentne specjalizacje, smart city, itp."

- Jeśli wiążemy swoją przyszłość z tym miastem, powinniśmy uczestniczyć w stworzeniu wizji i strategii dla niego - mówi główny ekspert przygotowywanej strategii Olsztyn 2030+, dr hab. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pod adres e-mail: strategia2030@olsztyn.eu nie później niż do 25 sierpnia do godz. 10:00. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny [ pod tym linkiem ] albo na stronie wydarzenia utworzonej na Platformie Konsultacji Społecznych