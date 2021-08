Przedstawiciele olsztyńskiego świata kultury komentują zachowanie Pawła Kukiza

O komentarz poprosiliśmy lidera zespołu Łydka Grubasa Bartka „Hipisa” Krusznickiego oraz Mariusza Korpolińskiego, aktora, dziennikarza i konferansjera, byłego radnego Rady Miasta w Olsztynie.

W środę wieczorem Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. „lex TVN”, która ogranicza możliwość nabywania udziału w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za głosowało 228 posłów, przeciw 216, a 10 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej nie zabrakło kontrowersji. Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań, w tym to o odroczenie głosowania nad ustawą o radiofonii i telewizji, o które poprosiła opozycja. Za było 229 posłów, a przeciw 227. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, a następnie zwołała Konwent Seniorów, w trakcie którego poseł PiS Marek Suski zbierał na sali sejmowej podpisy niezbędne do wniosku o reasumpcję, czyli ponowienie głosowania.

Po wznowieniu obrad marszałek Witek oznajmiła, że zasięgnęła opinii kilku prawników i że wniosek może być głosowany. Jednak wątpliwości co do tego ma wielu ekspertów prawa i polityków opozycji. Ich zdaniem złożenie wniosku o reasumpcję nie miało podstaw prawnych.

W obliczu odejścia wicepremiera Jarosława Gowina w przeddzień głosowania i w konsekwencji przetasowań w Zjednoczonej Prawicy PiS-owi zależało na sejmowej większości i „przepchnięciu” ustawy „lex TVN”. Przyczynił się do tego Paweł Kukiz oraz dwóch jego kolegów z ugrupowania Kukiz’15 — Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk, którzy głosowali „za”.

Świat kultury oraz fani Pawła Kukiza nie szczędzą słów krytyki i rozczarowania. Wśród nich jest Bartek „Hipis”Krusznicki z olsztyńskiego zespołu Łydka Grubasa.

— Z olbrzymią przykrością obserwuję, jak Paweł Kukiz zmienił się z Anakina w Lorda Vadera. Niestety pokazuje to, jak system polityczny potrafi zepsuć ludzi, którzy być może mieli kiedyś jakieś ideały, ale proza tego środowiska i konieczność wejścia w coraz bardziej zgniłe kompromisy, układy, przepychanki, frakcje itp. powoduje, że człowiekowi wywraca mózg na drugą stronę. Nie podejrzewam, żeby Kukiz był cynicznym oszustem od początku swojej przygody z polityką. Natomiast bez wątpienia poddał się procesowi, który wypacza myślenie każdemu. To spotkało już niejednego polityka. Nie brakuje takich, którzy zaczynali z dobrymi pomysłami, a skończyli jako naiwni aparatczycy zaprzeczające samym sobie, a potem tłumaczące się w koślawy sposób. To są cechy, które niestety można przypisać wczorajszemu zachowaniu Pawła Kukiza — ocenia.

Krótki filmik zamieścił na Facebooku Mariusz Korpoliński, aktor, dziennikarz i konferansjer, a także były radny Olsztyna. Niszczy na nim kasetę zespołu Piersi.

— Ten filmik jest efektem bardzo spontanicznego, może nie do końca przemyślanego zachowania, jednak kierowałem się emocjami. Krew od wczoraj buzuje. Tym bardziej że chodzi o człowieka, który w tak diametralny sposób zmienił swoje poglądy. Jak większość Polaków śledziłem wydarzenia w Sejmie i nagrałem to pod wpływem chwili i właściwie w tych żołnierskich słowach wyrażony został mój komentarz do tej sprawy — podkreśla.

Jako człowiek w przeszłości związany z wieloma mediami, w tym z Telewizją Polską, Korpoliński ze smutkiem patrzy na działania obecnych władz. — 20 lat pracowałem w mediach i z przykrością, a wręcz przerażeniem patrzę na to, co się dzieje. Władza jest konsekwentna w swoich działaniach — po zmianach w sądownictwie czy w mediach publicznych dąży do zamykania ust tym, którzy mówią nie tak, jak oni by sobie tego życzyli. Można nie lubić TVN-u, ale nie można nie lubić wolności słowa i wolnych mediów, bez tego nie można mówić o demokracji. Postawa Pawła Kukiza jest jednoznaczna. Wydaje mi się, że on i pani marszałek Witek trafią do książek. Jestem pewien, że nasze dzieci będą uczyć się o tym, jak w XXI wieku można robić propagandę. Wierzę, że prawda się obroni i że historia oceni ich jednoznacznie negatywnie. Nie przemawia do mnie omyłkowe głosowanie Kukiza i podyktowana tym faktem reasumpcja — ocenia.

Gdy Paweł Kukiz wchodził do polityki, wielu pukało się w głowię, ale jednocześnie niektórzy mieli nadzieję na ożywienie w polskiej polityce. Bartek Krusznicki nie widzi nic złego w tym, że Kukiz został politykiem, jednak żałuje, że teraz poszedł w stronę, która przeczy temu, o czym przez wiele lat śpiewał. Pomimo to uważa, że to nie oznacza, że należy przekreślić cały jego dotychczasowy dorobek.

— Nie trzeba teraz zakopywać, palić wszystkich kaset i płyt zespołu Piersi, bo wciąż są i będą na nich wartościowe, ponadczasowe rzeczy. Natomiast warto mieć świadomość, jak to się w tym wypadku skończyło. Okazuje się, że nasz system jest tak bardzo zaropiały i zwyrodniały, że jest w stanie zakazić nawet najszlachetniejsze intencje. Jest to smutna nauczka dla nas wszystkich, że w polityce nie warto wierzyć bezgranicznie w jakiegoś „zbawcę” — mówi.

Korpoliński również żałuje, że Paweł Kukiz nie pozostał wierny swoim początkowym ideałom. — Dlaczego w tak krótkim czasie zmienił całkowicie swoje zdanie? Kompletnie skompromitował się jako polityk, a przecież mógł być takim „niebieskim ptakiem” polskiego parlamentu, który pokazałby, że da się postawić na swoim. Okazał się być człowiekiem pozbawionym jakichkolwiek zasad.

Paweł Kukiz rozpoczął ogólnopolską karierę polityczną kandydując w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Jego sztandarowym hasłem było wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Zajął trzecie miejsce, zdobywając nieco ponad 20 proc. głosów. W lipcu 2015 roku powołał KWW Kukiz’15 z zamiarem startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Obecnie jest przewodniczącym nowo powołanego koła poselskiego Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia.

Marta Wiśniewska