Inflacja rośnie a Olsztyn przeznacza coraz mniej pieniędzy na remont szkół. Radny Babalski napisał interpelację w tej sprawie

Radny Jarosław Babalski pod koniec czerwca, czyli na początku wakacji zwrócił się do prezydenta Olsztyna z następującym pytaniem:

Po tygodniu radny dostał następującą odpowiedź:

Poprosiliśmy radnego Babalskiego o komentarz w tej sprawie:

— Wydatki na oświatę stanowią w Olsztynie 41 % z puli tzw. wydatków bieżących. Jest to największa pozycja w budżecie miasta! Przypomnę, że to kwota 505 968 910 tys. Pan prezydent często sięga do tej danej podkreślając, że miasto dokłada do oświaty zapominając, że jest to zadanie własne. Zwracam uwagę, że to zadanie jest współfinansowane z trzech źródeł: subwencji oświatowej, dotacji i dochodów własnych jakie wypracowuje miasto! — zauważa radny. — Jestem zasmucony odpowiedzią na moją interpelację odnośnie remontów i inwestycji w olsztyńskich placówkach oświatowych. Z odpowiedzi wynika, że pomimo tak pokaźnych kwot jakie zapisano w budżecie miasta od 2019 roku notujemy wyraźny spadek wydatków na remonty i inwestycje. Przecież remonty i inwestycje to nie wszystko. Nie otrzymałem odpowiedzi ile przeznaczono pieniędzy np. na zakup materiałów, sprzętu i urządzeń wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych w tym podręczników, konserwacje i naprawy. Kiedy porównuję jak to wygląda w innych gminach to pomimo mniejszych środków placówki oświatowe sąsiadów biją na głowę Olsztyn. To jest bardzo niepokojące — mówi radny Jarosław Babalski w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską"

Do tematu jeszcze wrócimy.

Karol Grosz