[dopisz się i głosuj w OBO]

Olsztyński Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Olsztyna. O jej przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W trwającej edycji OBO do podziału jest ponad 6,5 mln złotych.

Wziąć udział w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Olsztyna, który znajduje się w spisie wyborców. Mogą to zrobić także niezameldowani, ale mieszkający w stolicy regionu.

- Wystarczy złożyć wniosek o dopisanie do listy osób uprawnionych - wyjaśnia Katarzyna Zarecka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. - Wystarczy ściągnąć, wypełnić specjalny formularz i przynieść go do urzędu do 10 września 2021 roku do godz. 12:00.

Formularz można pobrać ze strony poświęconej Olsztyńskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

- Już teraz zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu OBO - mówi prezydent Piotr Grzymowicz. - To ważny wkład w funkcjonowanie miasta. Dzięki temu mieszkańcy zyskują możliwość bezpośredniej decyzji co do przeznaczenia pieniędzy z budżetu gminy.

Tegoroczne głosowanie odbędzie się między 15 września a 3 października. Właśnie trwa proces weryfikacji złożonych projektów pod względem zgodności z zasadami OBO. To spośród spełniających warunki stworzona zostanie lista zadań, z których wybierać będą mieszkańcy Olsztyna.