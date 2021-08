Wracamy do tematu: Plac zabaw pod szczególnym nadzorem policji?

Rafał Prokopczyk, rzecznik Miejskiej Komendy Policji w Olsztynie, poinformował nas, że plac zabaw został objęty szczególnym nadzorem po tym, jak zagrożenie zostało zgłoszone poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

— Zdiagnozowane zagrożenie wpisane jest również w plan działań priorytetowych policjanta dzielnicowego, na którego terenie zlokalizowany jest plac zabaw. Zdiagnozowane zagrożenie dotyczy spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Należy również zaznaczyć, że w przypadku łamania prawa, poza możliwością interaktywną jaką daje nam Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod nr alarmowy 112 — dodaje Rafał Prokopczyk.

— Po ukazaniu się artykułu na stronie "Gazety Olsztyńskiej", dzieciaki przestały przychodzić na plac zabaw! Nie ma tam ani jednej osoby z ich grupy. Ale zauważyłam, że ta sama młodzież przesiaduje obok skateparku przy ul. Pana Tadeusza. Siedzą tam codziennie do 22 i zachowują się tak samo jak wcześniej. Tylko w innym miejscu — mówi mieszkanka ul. Kołobrzeskiej. — Uważam, że to nie jest prawda, że ten obszar jest objęty „szczególnym nadzorem”. Nie zauważyłam, żeby więcej patroli pojawiało się w tamtej okolicy. Wcześniej jakoś im się nie spieszyło, więc dlaczego teraz mieliby sami z siebie się pojawiać w tej okolicy?

Nasza czytelniczka zastanawia się, czy młodzież z placu zabaw przypadkiem nie stoi za podpaleniami śmietników na Kołobrzeskiej i Westerplatte. Jedna z sąsiadek przyłapała na (dosłownie) gorącym uczynku jednego chłopca z tej grupy, który usiłował podpalić mały śmietnik, ale ogień został szybko ugaszony.

Więcej na temat podpaleń:

https://gazetaolsztynska.pl/olsztyn/749060,Plona-smietniki-w-Olsztynie-Policja-szuka-sprawcy.html

Według relacji naszej czytelniczki — na placu zabaw przy ul. Kołobrzeskiej 20 do tej pory codziennie przesiadywała grupa 20-30 osób.

— Są to dzieciaki w wieku od 10 do 14 lat, które piją, palą, przeklinają, chodzą z paralizatorami i nożami, a niektóre nawet współżyją w krzakach! Nie jest to młodzież z naszego osiedla. Dzieci, które mieszkają w okolicy, nie korzystają z tego placu zabaw, ponieważ się boją — opowiada nasza czytelniczka, która prosiła o zachowanie anonimowości. — To jest straszne, że małe dzieci nie mogą przebywać na placu zabaw, bo się boją. Ta młodzież przychodzi tutaj z Zatorza i innych osiedli, nie znamy ich, dlatego nawet nie możemy skontaktować się z ich rodzicami. Nie ukrywajmy, te dzieciaki terroryzują nasze osiedle! Bawią się w podrzucanie noża, który nie wiadomo, gdzie spadnie, dlatego nasze dzieci na ich widok uciekają jak najdalej.

Lidia Wieczorek