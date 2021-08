Projekt ustawy "stop LGBT" trafił do Sejmu. Fundacja Kai Godek zebrała 140 tys podpisów

Czym jest ustawa "Stop LGBT"?

Inicjatywa fundacji Życie i Rodzina Kai Godek ma na celu zakazać rozmów na tematy ludzi LGBT+ w przestrzeni publicznej. Organizatorzy projektu ustawy chcą stanowczo zakazać małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci przez nieheteronormatywne pary. Działacze fundacji Życie i Rodzina chcą zakazać marszów równości, tłumacząc to tym, że dążą do obalenia instytucji małżeństwa i rodziny. Są one nie tylko tolerowane, ale wręcz w szczególny sposób osłaniane i chronione przez instytucje państwa takie jak policja czy prokuratura. Są one także narzędziem zwalczania religii katolickiej, normalnego porządku społecznego, okazją do profanacji symboli religijnych i narodowych.

Działacze fundacji Życie i Rodzina upatrują w organizatorach marszów równości osoby, które realizują interesy środowisk, którym zależy na destabilizacji sytuacji społecznej w Polsce.

Działacze fundacji zauważają zależność między adopcją dzieci przez pary homoseksualne i zaspokajaniem seksualnych potrzeb homoseksualistów.

Projekt ustawy został złożony do Sejmu

Teraz wszystko w rękach parlamentarzystów. Marszałek Sejmu ma trzy miesiące na skierowanie projektu do pierwszego czytania.

Agata Szerszeniewicz: Nie można dzielić ludzi na lepszych i gorszych

— Już od kilku miesięcy wiem o tym projekcie. Na tym właśnie polega demokracja, że każdy po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów może złożyć propozycje treści, np. ustaw czy uchwał. Dzieje się tak, nawet jeśli ich zapisy wprost dyskryminują konkretne grupy społeczne, są sprzeczne z zapisami Konstytucji RP lub ich narracja oparta jest na obrzydliwym zastraszaniu odbiorców. Cierpią przez to prawdziwe osoby, a nie zmyślona na własne potrzeby ideologia.



Przykrym przykładem takich projektów są wcześniej ochoczo przyjmowane, a dziś uchylane rezolucje przeciw "ideologii LGBT” i od razu odrzucane Samorządowe Karty Praw Rodzin. Na Warmii i Mazurach było kilka bezskutecznych prób wprowadzenia właśnie SKPR.



Niestety głównym powodem uchylania tych stref nie jest refleksja, że nie można dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Przeważa możliwość nieotrzymania np. Funduszy Norweskich, co niesie za sobą milionowe straty dla danej gminy. Okazało się, że nie można stosować zapisów, które łamią prawa człowieka, i że ktoś jednak zwraca na to uwagę.



Niestety w Polsce rzeczywistość osób LGBT+, czyli lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych lub niebinarnych, jest po prostu przykra. Jak mamy żyć w kraju, w którym przedstawiciele państwa i duchowieństwa mogą otwarcie nazywać nas ideologią lub zarazą? Jesteśmy ludźmi i nasze potrzeby nie różnią się od potrzeb osób heteroseksualnych i cispłciowych. Mamy prawo być równo traktowani — mówi Agata Szerszeniewicz z Olsztyńskiego Marszu Równości

Czym jest fundacja "Życie i Rodzina"?

Fundacja Życie i Rodzina jest skrajnie prawicową organizacją określającą się pro-life, która głosi hasła antyaborcyjne i anty-LGBT. Od kilku miesięcy zbierali podpisy pod projektem ustawy "Stop LGBT", który dzięki uzyskaniu 140 tys. podpisów trafi do Sejmu.

Od autora:

Pani Kaju Godek, radziłbym się zastanowićm czy w pani sytuacji warto mówić, czego chcą ludzie. Kilka miesięcy temu tysiące ludzi wyszło na ulice, żeby wyrazić swoje niezadowolenie wobec pani antyaborcyjnych poglądów. Jako osoba, która liczy się ze zdaniem Polek i Polaków powinna pani zbierać podpisy również pod ustawą wprowadzającą bezpieczne usuwanie ciąży na życzenie kobiety.

Karol Grosz