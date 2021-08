Nie tylko prezydentowi Olsztyna grożono śmiercią

Rośnie lista samorządowców, którym nieznani sprawcy grożą śmiercią. Jak podało Radio Łódź takiego e-maila z pogróżkami otrzymał też prezydenta Sieradza Pawła Osiewały. To kolejny samorządowiec w Polsce w ostatnim czasie po prezydentach m.in. Wrocławia, Gdańska, Białegostoku i Olsztyna, któremu grożono śmiercią.

Samorządowcy, wobec których kierowane są groźby nie lekceważą pogróżek. Kierują sprawy na policję, bo trudno inaczej, kiedy słyszą tak jak chociażby prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko: — „Witko, to twój koniec. Wykończę cię tak samo jak Adamowicza w najmniej spodziewanym momencie”.

Podobną sprawę policji zgłosił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który pod koniec lipca dostał e-mail z groźbami. Nieznany sprawca napisał: — „Zadźgam cię jak Adamowicza. Długo nie pożyjesz. Pożegnaj się z rodziną. Zabiję cię na dniach. I tak nie mam nic do stracenia. Zginiesz za to, co mi zrobiłeś.”

Zdaniem prezydenta groźby pod adresem polityków i samorządowców są wynikiem nieustannej walki politycznej i skrajnych opinii wyrażanych na szczeblu ogólnopolskim.

— Mamy do czynienia z nieustannym szczuciem ludzi przeciw sobie — powiedział nam Piotr Grzymowicz, który o groźbach pod swoim adresem powiadomił organy ścigania i czeka na wyniki policyjnego dochodzenia.

To — jak powiedział nam Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie — trwa, a za kierowanie gróźb karalnych sprawcy grożą dwa lata więzienia.

Nie po raz pierwszy ktoś grozi prezydentowi Olsztyna. Po śmiertelnym ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza policja baczniej zaczęła przyglądać się w internecie groźbom wobec innych polityków i samorządowców. W Olsztynie policja zatrzymała 24-latka, który w sieci groził prezydentowi Olsztyna. Piotr Grzymowicz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Prokuratura postawiła Sergiuszowi P. dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy posiadania znacznej ilości narkotyków, około 400 gramów marihuany. A drugi, że 14 stycznia 2019 roku w internecie nawoływał publicznie do popełnienia zbrodni zabójstwa, jednocześnie grożąc prezydentowi Grzymowiczowi pozbawieniem życia i zdrowia.

Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Sergiusza P. na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. A w uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę, że oskarżony, podobnie jak każdy inny użytkownik internetu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że pozorna anonimowość w internecie nie gwarantuje bezkarności, a za swoje słowa należy ponosić odpowiedzialność.

am, kg