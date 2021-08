Trzecia dawka szczepionki dla wybranych

Na razie tylko Izrael podaje trzecią dawkę szczepionki, tzw. zastrzyk przypominający obecnie osobom w wieku 60+. Ma to być dodatkowa ochrona przed koronawirusem, choć nie ma też jeszcze żadnych dowodów, że tak jest, że chroni lepiej niż dwie poprzednie. Jednak spośród 400 tysięcy osób, który w Izraelu dostały trzecią dawkę zachowało tylko 14 godzin, w tym jedynie dwie osoby wymagały hospitalizacji. Nic dziwnego, że inne kraje rozważają pójście w ślady Izraela, także Polska.

— Mamy rekomendację ze strony Rady Medycznej, by rozważyć podanie trzeciej dawki szczepionki w tych grupach, które są najbardziej narażone na ryzyko — powiedział w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adama Niedzielski.

Jego zdaniem, dopóki badania nie wykażą, że trzecia dawka będzie w lepszy sposób niż w tej chwili zabezpieczała przed nowymi mutacjami, to można powiedzieć, że wartość dodana takiej operacji jest bardzo niewielka. Dlatego, jeżeli będą jakieś nowe kroki w sprawie szczepień, to prędzej należy się spodziewać decyzji o obowiązkowym szczepieniu dla pewnych grup niż o podaniu im trzeciej dawki. Tym bardziej że niektórzy członkowie Rady Medycznej są za takim krokiem.

— Nauczyciele, sprzedawcy i służba zdrowia powinni być szczepieni obligatoryjnie — uważa prof. Krzysztof Simon, członek Rady Medycznej przy premierze.

Inni medycy też są za takimi szczepieniami.

— Obowiązek ten powinien dotyczyć przede wszystkim służby zdrowia i nauczycieli, osób które mają najwięcej kontaktów z innymi ludźmi — podkreśla dr Piotr Kocbach, ordynator oddziału zakaźnego szpitala w Ostródzie.

Co na te obowiązkowe szczepienia sami pedagodzy, z których zdecydowana większość jest już zaszczepiona, ale nie wszyscy.

— Jeśli takie będą rekomendacje zespołów ds. Covid przy premierze oraz PAN, żeby się szczepić, to jestem za tym, żeby to zrobić. Polegam na zdaniu fachowców — mówi Janusz Koziński, szef ZNP na Warmii i Mazurach, który jest w pełni zaszczepiony. — A jeżeli będzie taka potrzeba, takie będą rekomendacje, to ja jestem gotowy przyjąć też trzecią dawkę. I sugerowałbym całemu naszemu środowisku, żeby słuchać specjalistów.

Tyle że dziś to czasem wołanie na puszczy, patrząc na poziom wyszczepienia społeczeństwa. Obecnie w pełni zaszczepionych jest ok. 17,9 mln Polaków, a więc nawet nie połowa.

Jednak w obliczu rosnącej liczby zachorowań, szerzącego się wariantu Delta, niski poziom wyszczepienia bardzo martwi. Tylko jak zachęcić Polaków do szczepień?

— Powinniśmy się wzorować na innych państwach, przede wszystkim na Francji — mówi dr Kocbach.

Zwolennikiem rozwiązań francuskich jest też chociażby wicepremier Jarosław Gowin.

Jednak Polacy nie chcą takich obostrzeń, jak we Francji, gdzie wprowadzono m.in. obowiązkowe szczepienia dla przedstawicieli niektórych zawodów.m.in. wszystkich pracowników służby zdrowia czy strażaków. Nad Sekwaną obowiązuje też paszport covidowy, nazywany certyfikatem sanitarnym, to dowód na pełne zaszczepienie lub negatywny wynik testu. Francuzi muszą go okazywać w miejscach takich jak kina, teatry czy obiekty sportowe, a nawet wchodząc do pociągu. Wszędzie tam, gdzie gromadzi się więcej niż 50 osób.

Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expresu ” wynika, że 52 proc. ankietowanych jest przeciwko takim ograniczeniom.

Andrzej Mielnicki

Od tego, ilu z nas się zaszczepi, zależy w dużej mierze, jak wielka będzie czwarta fala pandemii