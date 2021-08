Przekop na Mazurach? Rząd planuje Mazurską Pętlę

W ciągu siedmiu lat ma powstać Mazurska Pętla dla żeglarzy, która pozwoli na przepłynięcie Szlaków Wielkich Jezior dookoła, co teraz — jak wiadomo — jest niemożliwe. Zanosi się więc na drugą na Warmii i Mazurach inwestycję podobną do tej, która jest teraz realizowana na Mierzei Wiślanej.

Plany dotyczące Mazurskiej Pętli dla żeglarzy ujawnił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. — Bezwzględnie w ciągu najbliższych siedmiu lat chcemy zrealizować plan Mazurskiej Pętli dla żeglarzy. Domknięcie Pętli Mazurskiej to najważniejsza rzecz i najbardziej oczekiwana przez żeglarzy, poza modernizacją całej infrastruktury, która obecnie jest prowadzona — mówił.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wiedzie z północy regionu od Węgorzewa na południe, do Pisza. Główny szlak liczy nieco ponad 110 km drogi wodnej, niektóre jeziora połączone są kanałami, ale nie wszystkie. Jeśliby połączyć jeziora Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Buwełno i Tyrkło, wówczas można by przepłynąć szlak pętlą — jeziora Śniardwy i Niegocin byłyby połączone od wschodniej strony.

Jak powiedział nam poseł PiS z Warmii i Mazur Wojciech Kossakowski, mazurskie środowiska od dłuższego czasu zgłaszały się do niego z pomysłami przekopu w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich. — Na razie to wszystko jest w sferze planów, ale toczą się już na ten temat rozmowy. Dyskutowałem z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, który patrzy na tę inwestycję bardzo przychylnym okiem, zresztą tak samo jak minister Gróbarczyk. Kiedyś rozmawiałem o tym także z premierem. Najpierw trzeba jednak dokładnie zaplanować, gdzie miałby nastąpić ten przekop i zrobić wstępne szacunki dotyczące kosztów tej inwestycji — mówi Kossakowski.

Zdaniem posła Kossakowskiego, podjęcie tej inwestycji umożliwi program Polski Ład. Według niego samorządowcy z regionów, które miałaby objąć inwestycja, współpracują już ze specjalistami i opracowują odpowiednie dokumenty. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, Mazurska Pętla znacząco podniosłaby walory turystyczne regionu. — Myślę, że Warmia i Mazury zyskałyby na tym, ponieważ powiększona zostałaby nasza oferta turystyczna. Ze Śniardw można by było płynąć od razu w drugą stronę, a nie tylko od Węgorzewa do Pisza. Dla Mazur ten wymiar turystyczny jest najważniejszy. Za chwilę będę rozmawiał z samorządowcami — zapowiada poseł Kossakowski.

Pomysłu przekopu na Mazurach nie krytykuje poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas. Przypomina, że pomysł leżał na stole za czasów, kiedy był marszałkiem województwa, ale w jego realizacji przeszkodził brak pieniędzy. — Tego przedsięwzięcia nie dało się zrealizować z pieniędzy unijnych, ponieważ UE nie przewiduje dotacji na takie cele. Nie wiem, skąd PiS zamierza teraz wziąć na to środki, tym bardziej że budżet państwa znajduje się w tragicznej sytuacji. Moim zdaniem jest to w tej chwili obietnica polityczna i nie sądzę, aby znalazły się na to pieniądze. Mówienie, że pozwoli na to Polski Ład jest bzdurą, ponieważ na razie jest to tylko element programu wyborczego, a nie konkrety.

Należy spodziewać się głosów sprzeciwu środowisk ekologicznych i zwolenników tzw. "dzikich Mazur". Teren, na którym planowana jest inwestycja, objęty jest ochroną Natura 2000. Konkretów w tej sprawie, jak np. szacunkowe koszty inwestycji, można spodziewać się na przełomie września i października.

Marta Wiśniewska