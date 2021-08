Jak politycy PiS chcą uchronić Warmię i Mazury przed restrykcjami i czwartą falą?

W rządzie trwają rozmowy na temat tego, czy wprowadzić obostrzenia dla osób niezaszczepionych. W Europie coraz więcej krajów decyduje się na to, aby do wnętrz restauracji, do kin czy teatrów mogły wchodzić tylko osoby zaszczepione. Tego typu kroki podejmowane są w dużej mierze z powodu rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnego wariantu Delta, który w Polsce odpowiada obecnie za ok. 80 proc. zakażeń.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział ostatnio, że ewentualne restrykcje będą wprowadzane w regionach, gdzie liczba zaszczepionych jest najmniejsza. Niestety w tym niechlubnym gronie znajduje się m.in. województwo warmińsko-mazurskie, gdzie jak dotychczas zaszczepiło się ok. 44 proc. mieszkańców. W samym Olsztynie odsetek zaszczepionych wynosi nieco ponad 50 proc.

— Tempo szczepień nie jest zadowalające, zwłaszcza że zbliża się do nas czwarta fala pandemii. Myślę, że słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego miały na celu zmobilizowanie do szczepień jak największej grupy Polaków — mówi nam poseł PiS Wojciech Kossakowski.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości planują zachęcać do szczepień przy okazji różnych imprez i spotkań. — Na wszystkich spotkaniach z ludźmi będziemy przekonywali, że warto się zaszczepić. Zaczyna się teraz czas dożynek, planujemy robić to w kołach gospodyń wiejskich, które prężnie działają w naszym regionie. Raczej będziemy starali się robić to przy okazji innych wydarzeń, niż organizować spotkania specjalnie temu poświęcone, bo wówczas moglibyśmy osiągnąć odwrotny rezultat — uważa Zbigniew Babalski.

W środę 11 sierpnia odbędzie się jednodniowe posiedzenie Sejmu, po którym można spodziewać się bardziej konkretnych decyzji w sprawie ewentualnych obostrzeń dla niezaszczepionych czy ogólnych restrykcji. — Jestem daleka od tego, by osiągać jakieś cele za pomocą przymusu, ale jeśli w grę wchodzi zdrowie i życie obywateli, a inne środki nie przynoszą rezultatu, to tak trzeba robić. Takie jest moje zdanie. Teraz jest jeszcze czas na to, żeby przekonywać i namawiać, docierając bezpośrednio do poszczególnych osób. Na wszystkich swoich spotkaniach mówię, że jeśli nie chcemy zgonów i chorób w naszych rodzinach, musimy się szczepić. Przedsiębiorcom, którzy obawiają się kolejnego zamknięcia ich branż, powtarzam to samo — mówi posłanka PiS Iwona Arent.

Kilka dni temu minister zdrowia podtrzymał informację, że na liście kandydatów do wprowadzenia obostrzeń regionalnych znajdują się Warmia i Mazury, Podkarpacie, Lubelszczyzna oraz Podlasie. Zaznaczył przy okazji, że w przypadku ograniczeń, łatwiejszy dostęp do niektórych usług będą miały osoby zaszczepione.

Marta Wiśniewska