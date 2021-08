Od 9 sierpnia, żeby wejść do baru czy kawiarni czy wsiąść do “pociągu byle jakiego”, trzeba być zaszczepionym, mieć negatywny test na koronawirusa lub być ozdrowieńcem. Inaczej nici z bagietki czy francuskiego wina.

To na razie nie na olsztyńskim Starym Mieście, ale nad Sekwaną. Francja wprowadza bowiem twarde reguły gry dla niezaszczepionych. I nie jest wyjątkiem. Wcześniej zrobiła to Grecja. We Włoszech od nowego roku szkolnego wszyscy nauczyciele i wykładowcy akademiccy będą musieli posiadać przepustkę covidową.

Na Łotwie rząd chce dać prawo przedsiębiorcom do niezatrudniania niezaszczepionych. Za podobnymi rozwiązaniami wypowiedziała się Federacja Przedsiębiorców Polskich.

— FPP postuluje, by wprowadzić przepisy rangi ustawowej przewidujące w przypadku stanu epidemii co najmniej: możliwość uzależnienia dostępu do określonych miejsc lub dopuszczenia do wykonania określonych czynności, w tym skorzystania z usług, od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko chorobie, które rodzi stan zagrożenia epidemicznego lub wywołała stan epidemii — czytamy w oficjalnym stanowisku Federacji.

Rząd na razie unika jasnych deklaracji w tej sprawie, choć minister Adam Niedzielski alarmował, że w regionach z najmniejszą liczbą szczepień nie wyklucza wprowadzenia obostrzeń. Na tej liście jest też warmińsko-mazurskie.

Swojego rodzaju przełomem jest tutaj weekendowa deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, który jednoznacznie stwierdził, że osoby niezaszczepione mogą spodziewać się obostrzeń, bo “Państwo musi robić wszystko co możliwe, aby chronić swoich obywateli przed zarazą”. Nie mniej ważne wydaje się stwierdzenie prezesa PiS, że odmowa szczepienia to nie jest kwestia wolności jednostki. — Osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem. To skrajny egoizm. Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia — mówi Jarosław Kaczyński. I jest to bliskie mi myślenie o szczepieniach.

W miniona sobotę około 3,5 tysiąca antyszczepionkowców uczestniczyło w Katowicach w manifestacji "Wielki Śląski Marsz Wolności”. Dla nich nie ma żadnej pandemii a szczepienia to eksperyment medyczny. Ich zdaniem polscy politycy (od prawa do lewa) łamią praw człowieka i chcą w prowadzić w Polsce covidowa segregację.

Tego samego dnia opublikowano komunikat Metropolity Katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca informujący o tym, że 15 sierpnia w ponad 40 wyznaczonych parafiach. wierni będą mogli skorzystać z mobilnych punktów szczepień. Metropolita w swoim piśmie do wiernych odniósł się do przykazania “Nie zabijaj”.

— Nawet jeśli decyzja o szczepieniu ma charakter dobrowolny, to powinna ona uwzględnić prawdę fundamentalną: ludzkie życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi przez Boga i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Nie ulega też wątpliwości, że ten rodzaj wyboru należy zawsze odnosić do piątego przykazania Bożego, które stoi na straży ludzkiego życia, a także do odpowiedzialności za dobro wspólne. W dobie pandemii przybiera ono konkretne formy. Są nimi zarówno zdrowie i życie społeczeństwa, jak również prewencja zdrowotna, której celem jest uwolnienie społeczeństwa od rygorystycznych, nierzadko uciążliwych obostrzeń sanitarnych — pisze metropolita.

Jak informuje Anna Mierzyńska w artykule „Rosyjski ślad. Prokremlowscy działacze wśród uczestników napaści z udziałem antyszczepionkowców" zamieszczonym na portalu OKO.press anyszczepionkowcy zamierzają teraz spotkać się 28 sierpnia na polach Grunwaldu…

A co oznaczają trzy cyfry w tytule? To liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce odnotowanych : 25 lipca, 1 sierpnia i 8 sierpnia.

Igor Hrywna