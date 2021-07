Lewica zgłasza poprawki do Polskiego Ładu. Poseł Kulasek z Olsztyna: Podatki to zbyt poważna rzecz, aby zostawić je PiS-owi

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwala na uzyskanie 95 proc. dofinansowania na inwestycje szczególnie ważne dla mieszkańców miasta.

W Olsztynie władze zgłosiły trzy projekty: budowę ulicy Nowobałtyckiej, ulicy Plażowej wraz z modernizacją ulicy Pstrowskiego oraz wiaduktu na Tracku. Co ważne, dofinansowanie jest bezzwrotne.

Polski Ład jest ciągle dopracowywany

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeszedł ostatnio szereg zmian. Jedną z najważniejszych jest przedłużenie terminu składania wniosków przez samorządy - pierwotnie był to 30 lipca, teraz 15 sierpnia. Mieszkańców Olsztyna to jednak nie interesuje, bo nasz samorząd już wysłał odpowiednie wnioski. Rozszerzono zakres sfer w których można dostać 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. Wybrane inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania.

Nowością jest także wkład własny samorządów, który wcześniej nie był wymagany. Bank wyjaśnia na swojej stronie, że: „Posiadanie udziału własnego”, używane w regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

Lewica ma swoje propozycje

Poseł Lewicy z Olsztyna, Marcin Kulasek w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" stwierdził, że jego ugrupowanie nie jest opozycją totalną i będą popierać ustawy mające na celu poprawić jakość życia Polaków. Celem Lewicy jest przede wszystkim rozpoczęcie konsultacji społecznych, dzięki którym poznają największe potrzeby i oczekiwania Polaków co do Polskiego Ładu.

Rząd reklamuje Polski Ład jako wielką obniżkę podatków. Prawda jest bardziej złożona. Prawo podatkowe ma to do siebie, że diabeł tkwi w szczegółach.

Zjednoczona Prawica twierdzi, że na zmianach podatkowych zyskają wszyscy. Nie jest prawdą to, co mówi Minister Finansów, że wszyscy na tym zyskamy. Nie jest możliwe, aby przy zmianach podatkowych zyskiwali wszyscy. Aby ktoś zyskał, ktoś musi stracić. Kto i jak straci na Polskim Ładzie pokażą posłanki i Posłowie Lewicy, którzy po wnikliwej analizie proponowanych zmian podatkowych dokładnie wyliczą kto i ile zyska lub straci.

Dlatego Lewica rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące rządowych propozycji. Przekażemy projekty bliskim nam związkom zawodowym, organizacjom pozarządowym i innym partnerom społecznym. W oparciu o wyniki tych konsultacji przygotujemy poprawki do projektu rządowego i wypracujemy stanowisko co do całości.

Niepokoi ubytek w kasie samorządów o 14 mld zł. A przecież to samorządy realizują najważniejsze usługi publiczne, są organami prowadzącymi szkół, przedszkoli, odpowiadają za wiele szpitali, transport publiczny. Na tych obszarach nie można oszczędzać.

Każdy chciałby mieć w kieszeni 20 zł więcej miesięcznie. Czy będzie to zmiana na lepsze, gdy na skutek niedofinansowania naszych samorządów, ten sam człowiek zamiast sześciu autobusów na godzinę będzie miał tylko dwa kursy? Albo w szkole zabraknie pieniędzy na zajęcia dodatkowe dla jego dziecka? Takiego państwa na pewno nie chcemy.

Lewica zawsze poprze obniżki podatków dla mniej i średnio zarabiających. Od 2015 roku mamy w swoim programie podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 12-krotności płacy minimalnej. To uczciwe, aby od płacy minimalnej państwo w ogóle nie pobierało podatków. Z drugiej strony na pewno nie mamy w programie podnoszenia obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, szczególnie w czasie pandemii.

Nie jesteśmy opozycją totalną. Potrafimy oddzielić propozycje od tego, kto je zgłasza. Potrafimy twardo negocjować, jak w przypadku Krajowego Planu Odbudowy, kiedy zadbaliśmy, żeby pieniądze z Unii trafiły bezpośrednio do naszych małych ojczyzn, do samorządów, do szpitali powiatowych, na budowę mieszkań na wynajem.

Polski Ład wymaga pogłębionych konsultacji społecznych. Zapraszam Państwo do przesyłania swoich uwag. Podatki to zbyt poważna rzecz, aby zostawić je PiS-owi.



PSL też ma swój pomysł

Poseł Urszula Pasławka w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" powiedziała, że jej opcja polityczna również ma swoje propozycje dotyczące Polskiego Ładu. Jej celem jest zachęcenie ludzi do podejmowania aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę, jednak nie powienien być to przymus. PSL zamierza zaproponować emeryturę bez podatku, do czego będą dążyć, jednak dokładny kształt ustawy poznamy wkrótce, gdyż trwają ostatnie ustalenia i rozmowy.

Polski Ład ciągle powstaje

Jak będzie wyglądał finalny produkt nazwany "Polski Ład"?

Tego jeszcze nie wiemy. Program ciągle się zmienia, a nawet najmniejsze poprawki mogą wpłynąć na całokształt projektu. Bez wątpienia 95% dofinansowania do inwestycji szczególnie potrzebnym mieszkańcom Olsztyna jest potrzebne, jednak na ostateczne dezyje przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Karol Grosz