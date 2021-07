Weekend bez nudy w Olsztynie i okolicach!

OLSZTYN

PIĄTEK 30 LIPCA

Spotkanie z Wacławem Sobaszkiem

17:00 Scena staromiejska

Spotkanie z Wacławem Sobaszkiem, autorem książki „Spiski Życiowe. Dziennik Węgajcki”

Prowadzenie: Monika Stępień.

Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Żywioł!

18:00 Okolice mostu nad Jeziorem Długim

Rodzinne zabawy z niebanalną sztuką, warsztaty, teatry i klimatyczny koncert Daniela Spaleniaka.

- wystawa podwodnych zdjęć z Jeziora Długiego autorstwa Pawła Laskowskiego – olsztyńskiego płetwonurka

-obserwacja procesu powstawania obrazów na wodzie w bardzo starej, pochodzącej z Azji technice ombre

- spektakl dla dzieci teatru Chrząszcz w Trzcinie, którego aktorzy tuż po występie przeprowadzą warsztaty z tworzenia wodnych recyklingowych stworów.

- koncert Daniela Spaleniaka, młodego kompozytora, gitarzysty i wokalisty, nominowanego dwukrotnie do nagrody Fryderyków.

- występy Olsztyńskiego Teatru Ulicznego, którego aktorzy wcielą się w wodne i leśne stwory

Księżyc w blasku Pink Floyd

18:00 Olsztyńskie Planetarium (sala projekcyjna)

SOBOTA 31 LIPCA

Targi rEKOdzieła

10:00 Park Przygody Sniper

Będzie to wyjątkowa okazja do poznania wytwórców z naszego najbliższego otoczenia, ideą targów było bowiem skupienie osób i firm z Warmii i Mazur - w myśl zasady „żyję i kupuję lokalnie” oraz wypromowanie naturalnego rękodzieła. Wszyscy wystawcy są z regionu i używają wyłącznie naturalnych składników, z których nierzadko tworzą małe dzieła sztuki.

Na stoiskach zobaczymy: naturalne kosmetyki, ubrania, produkty zero waste, drewniane zabawki, biżuterię tworzoną z pietyzmem, ceramikę, miody z rodzinnych pasiek, kadzidła, świece zalane woskiem sojowym i aromatyzowane naturalnymi olejkami eterycznymi.



Spacer z Muzeum Nowoczesności: Śladami olsztyńskich wolnomularzy

11:00 Muzeum Nowoczesności Olsztyn

Koncert dla dzieci – Zatoka morskich opowieści

11:00 Filharmonia Warmińsko-Mazurska

WYSPA TROPIKALNA – BARDZO MUZYKALNA - cykl koncertów wakacyjnych dla dzieci Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Gdyby się dobrze wsłuchać, przysiąc by można, że morze czasem cicho nuci pod nosem swoje ulubione szanty i pirackie piosenki. Prawdziwy wilk morski musi znać te melodie! Popłyniemy pod banderą: kwartetu smyczkowego.

Projekcja muzyczna Queen „Heaven for everyone”

19:00 Olsztyńskie Planetarium (sala projekcyjna)

Koncert zespołu Kult

20:00 Amfteatr im. Czesława Niemena

Kult powstał na początku 1982 roku w Warszawie i jest chyba jedynym w Polsce zespołem, który aktywnie i nieprzerwanie gra już prawie 40 lat. Do tej pory grupa nagrała 16 płyt długogrających.

1 SIERPNIA

Wysocki, Okudżawa - dwaj najwięksi bardowie XX wieku

19:00 Galeria Sowa

Wieczór poświęcony dwóm największym bardom XX wieku - Włodzimierzowi Wysockiemu i Bułatowi Okudżawie.Na scenie zabrzmią ich największe i najbardziej znane utwory. Wykonawcy: Piotr Kajetan Matczuk, Tomasz Imienowski, Artur Chyb - muzycy zespołu Piramidy.



GIŻYCKO

„OPERACJA BOYEN 2021”

29 lipca - 1 sierpnia

Operacja Boyen to wielkie święto historyczne w murach XIX-wiecznej Twierdzy Boyen.

Program:

Piknik historyczno-militarny, dioramy, jarmark z kulinariami, giełda militariów i antyków,

kreatywne warsztaty artystyczno-ekologiczne, bezpłatne oprowadzanie przez przewodników.

30 lipca

od 9.00 II Otwarte Mistrzostwa w Gotowaniu Grochówki w kuchniach polowych – jury Ola Juszkiewicz zwyciężczyni 9. edycji MasterChef, Magdalena Siedlecka uczestniczka programu Bake Off – Ale Ciacho, Dariusz Baryga szef kuchni, zawodowy kucharz, Jacek Żydok uczestnik 9. edycji MasterChef,

17.15 defilada historyczna ulicami miasta start Pasaż Portowy,

31 lipca

17.00 MIĘDZYNARODOWA INSCENIZACJA HISTORYCZNA "Bój o Twierdzę Boyen", czyli największa inscenizacja historyczna z okresu Wielkiej Wojny na Mazurach (majdan Twierdzy),

1 sierpnia

pokaz sprzętu i wyszkolenia wojskowego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

30 LIPCA

LUBAWA

Koncert z okazji 35-lecia istnienia zespołu Farben Lehre

19:00 Letnia Scena przy Łazienkach Miejskich

Support: Konkubent

Na koncercie muzycy zaprezentują przekrojowy materiał z 35 lat działalności Farben Lehre, ze szczególnym uwzględnieniem starych kompozycji w nowych wersjach, które w marcu 2021 roku ukazały się na jubileuszowej płycie „Pieśni XX wieku”.

31 LIPCA

LIDZBARK WARMIŃSKI

Imieniny X.B.W. Ignacego Krasickiego

11:00 Przedzamcze

Program:

- 11:00 Podróż w czasie przebieramy się w epokowe stroje Zamek Biskupów

- 11:30 Orszak modnych dam i kawalerów pokaz mody przy muzyce

wzdłuż Pałacu Biskupa Grabowskiego

- 12:00 Koncercik Barocco Zamek Biskupów

- 12:30 Gdzie Krasicki błąkał się i stąpał questing Zamek Biskupów

- 13:30 Piórem i pazurem tworzenie własnych zakładek do książki z sentencjami z bajek Ignacego Krasickiego Hotel Krasicki Mini Klub

- 14:00 Imieninowy Tort Dziedziniec Hotelu Krasicki

- Dostępne w ciągu całego dnia Puzzle XXL w Foyer Sali Kopernik

- Monidło do portretów rodzinnych Letnia Jadalnia Biskupów

MRĄGOWO

Zlot fanów serialu „Lombard”

12:00 Mrągowskie Centrum Kultury

Telewizja Puls zaprasza na zlot fanów serialu „Lombard. Życie pod zastaw” Pojawią się: Rita Weinar, Dominik Dąbrowski, Hanna Kochańska, Paulina Mikuśkiewicz, Jakub Świderski, Grzegorz Gargas, Arkadiusz Tańcula, Małgorzata Szeptycka, czyli serialowi: Benia, „Beton”, Anka, Lidka, Robert, Jaca, Ryzy i Beata.

GOŁDAP

Projekt Arboretum

19:00 Mazurskie Tężnie Solankowe w Gołdapi, scena plenerowa nad jeziorem Gołdap

Inspiracją Projektu Arboretum są zapomniane pieśni i tańce terenów wiejskich dawnej i obecnej Rzeczypospolitej.

Na repertuar premierowej edycji Projektu Arboretum w Gołdapi zatytułowanej „Powrót”, złożą się współczesne aranżacje pieśni tradycyjnych Mazur i Warmii. Zaprezentowane zostaną także kompozycje współczesne inspirowane kulturą Jaćwingów, pradawnych mieszkańców Polski północno-wschodniej.

FROMBORK

54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

19:30 Bazylika archikatedralna

Wykonawcy:

- Roman Perucki - organy

- Maria Perucka - skrzypce

Program:

- L. Vierne (1870-1937) - Carillion de Westminster

- T. A. Volckmar (1684-1748) - Sonata Prima (skrzypce i organy)

- M. Duruflé (1902-1986) - Suita op. 5

- Z. Kruczek (*1952) - Suita w starofrancuskim stylu: Eveil i Fuga (skrzypce i organy)

1 SIERPNIA

STARE JABŁONKI

4. turniej PGNiG Summer Superligi

09:00 Plaża Hotelu Anders

Harmonogram:

- 9:00-13:40 – dokończenie fazy pucharowej

- 14:25 – finał turnieju kobiet

- 15:10 – finał turnieju mężczyzn