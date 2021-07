Wybraliśmy wykonawcę pumptracku

Pumptrack to tor do jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach, czy hulajnodze. Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy można na nim bezpiecznie jeździć z różną prędkością. Z toru mogą korzystać rodziny z dziećmi, a także pasjonaci, a nawet profesjonaliści. Jak przekonywali wnioskodawcy OBO - Pumptrack pozwala małym dzieciom doskonale rozwijać koordynację ruchową, stawiając też wyzwanie dorosłym, a jednocześnie cieszy ładną formą krajobrazu.

- W postępowaniu przetargowym mogły wziąć udział tylko doświadczone firmy - mówi Andrzej Skonieczny, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta Olsztyna - trzeba było udokumentować zrealizowanie przynajmniej dwóch robót budowlanych, obejmujących swoim zakresem budowę lub przebudowę torów rowerowych typu Pumptrack z nawierzchnią bitumiczną. Wartość wykonanych robót miała być nie mniejsza niż 250 000 zł za każdą.

To ważne, bo jest to umowa typu "zaprojektuj i wybuduj". Teraz więc wykonwcę czeka uzgadnianie projektu i uzyskanie odpowiednich pozwoleń, a dopiero potem będzie mógł przystąpić do realizacji. Inwestycja ma zostać wykonana do końca roku.

Pumptrack powstanie przy Szkole Podstawowej nr 34. Koszt budowy to nieco ponad 482 tysiące złotych.