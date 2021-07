Mieszkańcy Warmii i Mazur nie odmawiają udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

Na Warmii i Mazurach jak dotychczas nie odnotowano kategorycznej odmowy udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021, co jednocześnie oznacza, że nie skierowano wniosków o popełnienie wykroczenia. W całej Polsce jest już ok. 80 takich przypadków.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS), na policję trafiło już ok. 80 wniosków o popełnienie wykroczenia w związku z odmową udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Co ciekawe, żaden z nich nie dotyczy Warmii i Mazur, co zdaniem Marty Majewskiej z Urzędu Statystycznego w Olsztynie jest spowodowane skuteczną kampanią informacyjną prowadzoną w regionie.

— Kampania promocyjna dotycząca tegorocznego Narodowego Spisu Powszechnego odbywa się na dużą skalę, dzięki czemu mieszkańcy Warmii i Mazur wiedzą, że muszą spełnić ten obowiązek. Wnioski na policję są kierowane wtedy, gdy ktoś kategorycznie nam odmawia, tzn. nie odpowie na pytania telefonicznie, nie przyjmie rachmistrza spisowego i nie dokona samospisu w internecie. Wówczas na podstawie ustawy o statystyce publicznej, kierowane są zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia. Staramy się jednak być życzliwym urzędem i sprawiać, by nikt nam nie odmawiał.

Do tej pory spisało się 45 proc. mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, tj. 636 tys. osób. Ponad połowa z nich zdecydowała się zrobić to przez internet, co w tegorocznym spisie stanowi główną formę zbierania danych. Przy okazji budzi ona często wiele wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

— Nie należy obawiać się wzięcia udziału w NSP przez internet. Odbywa się to na specjalnie założonej i chronionej stronie. Najpierw trzeba zweryfikować swoją tożsamość, a potem tworzy się własne hasło i tylko dana osoba ma dostęp do swojego konta. Gdy jest się już zalogowanym, to wszystkie dane są szyfrowane, tak jak np. na stronach banku. Zalogować można się również przez profil zaufany — zapewnia Marta Majewska.

Oprócz samospisu internetowego, Narodowy Spis Powszechny prowadzony jest w formie wywiadu telefonicznego oraz bezpośredniego, co oznacza, że rachmistrz może zapukać do drzwi naszego domu.

W przypadku podejrzenia o oszustwo, tożsamość rachmistrza można zweryfikować dzwoniąc na infolinię pod numer telefonu 22 279 99 99. Jest to możliwe także na stronie internetowej spis.gov.pl, gdzie wpisuje się imię i nazwisko rachmistrza oraz numer jego legitymacji.

Ponadto całym województwie powstały mobilne punkty spisowe, a dodatkowo są one organizowane podczas imprez masowych, np. dni miast.

Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa od 1 kwietnia i zakończy się 30 września. Za odmowę udziału spisania się grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Spisy powszechne organizuje się co 10 lat. Dostarczają one danych demograficznych niezbędnych do zarządzania państwem.

Marta Wiśniewska