Roboty drogowe – zamknięcie odcinkowe Al. Piłsudskiego od 7 sierpnia 2021 r.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura - Polimex-Mostostal - Trakcja jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

planowane na najbliższy weekend zamknięcie Al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa) zostaje przełożone na 07 / 08 sierpnia br. w nocy, czyli opóźniając rozpoczęcie tych robót o jeden tydzień, planuje się wprowadzić następujące zmiany w organizacji ruchu w mieście:

zamknięcie Al. Piłsudskiego od ul. Głowackiego do ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa).

Zmiany w organizacji ruchu przewidują objazd do ul. Kościuszki ulicami: Mazowieckiego (dawna Obiegowa) i Żołnierską. Przez teren budowy Wykonawca zapewni dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i dla mieszkańców ulic: Grotha, Narutowicza oraz Kościńskiego od Al. Piłsudskiego z kierunku ul. Dworcowej i Mazowieckiego (dawna Obiegowa). Wyjazd z osiedla będzie się odbywał poprzez ul. Grotha do Al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mazowieckiego.

Objazd do ul. Kościuszki i ul. Głowackiego dla pojazdów jadących już Al. Piłsudskiego od strony ul. Dworcowej został wyznaczony ulicami Mazowieckiego (dawna Obiegowa) i Żołnierską.

Jednocześnie na ul. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa) - Pstrowskiego zostanie wyznaczony dodatkowy lewoskręt, przez co powstanie możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów, a pozostanie jeden pas w relacji na wprost. Aby uniknąć przejazdu po wąskiej ulicy Żołnierskiej dla pojazdów jadących od strony ulicy Sikorskiego zalecany jest objazd w lewo w ulicę Pstrowskiego i dalej do ul. Kościuszki i ul. Głowackiego.

Przepraszamy za czasowo wprowadzone utrudnienia, ich celem jest przebudowa tych dróg.