Coraz więcej utrudnień na olsztyńskich drogach

Z pierwszej informacji mieszkańcy Pieczewa nie będą zadowoleni: od 31 lipca będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania wzdłuż ulic Gębika i Świtycz-Widackiej. Tymi drogami będą poprowadzone objazdy, po których będą kursować autobusy komunikacji miejskiej.

Od soboty kierowcy będą mogli parkować wyłącznie w wyznaczonych zatokach postojowych, tak aby nie utrudniać przemieszczania się innych pojazdów. Jeśli kierowcy nie podporządkują się zakazowi, to ich pojazdy zostaną odholowane na koszt właściciela.

Kolejne zmiany w ruchu drogowym również dotyczą rejonu Pieczewa i Jarot. Z soboty na niedzielę (31 lipca/1 sierpnia) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na ul. Wilczyńskiego od skrzyżowania z ul. Krasickiego do pętli Pieczewo. Autobusy nie będą zatrzymywały się na przystankach na ul. Wilczyńskiego: Krasickiego-Wilczyńskiego, Gębika oraz Pieczewo (pętla).

Autobusy linii 113, 120, 130 i 131 będą odjeżdżały z przystanku Panasa a kończyły trasę na przystanku Krasickiego-Wilczyńskiego (na ul. Krasickiego).

Dodatkowo będzie uruchomiona linia dowozowa Z13 na trasie Krasickiego – Świtycz-Widackiej – Gębika – Żurawskiego.

Rozkład Z13:

- do godziny 14:00 umożliwi przesiadkę na linię 113 na przystanku Panasa oraz na pozostałe linie odjeżdżające z tego przystanku,

- od godziny 14:00 umożliwi przesiadkę z autobusów linii 113 na przystanku Krasickiego-Wilczyńskiego i pozostałe linie.

Autobusy nocne linii N01 nie będą skręcać w ul. Wilczyńskiego w kierunku pętli Pieczewo, ale pojadą prosto przez ul. Krasickiego w kierunku przystanków Krasickiego-Wilczyńskiego oraz Kubusia Puchatka i dalej wrócą na swoją trasę.

Od 4 sierpnia rozpoczną się prace na ul. Krasickiego. Chodnik i droga dla rowerów wzdłuż jezdni ul. Krasickiego na odcinku od ul. Murzynowskiego do ul. Wańkowicza będą wyłączone z ruchu. W zamian zostaną wyznaczone tymczasowe ścieżki dla pieszych i rowerowe, w tym objazd dla rowerów od ul. Synów Pułku przez osiedle Nagórki do ulic Wańkowicza i Barcza oraz ul. Krasickiego.

Od 7 sierpnia niektóre odcinki al. Piłsudskiego zostaną zamknięte:

- zamknięcie al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa) zostaje przełożone na 07 / 08 sierpnia br. w nocy,

- zamknięcie Al. Piłsudskiego od ul. Głowackiego do ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa).

Zmiany w organizacji ruchu przewidują objazd do ul. Kościuszki ulicami: Mazowieckiego (dawna Obiegowa) i Żołnierską. Przez teren budowy Wykonawca zapewni dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i dla mieszkańców ulic: Grotha, Narutowicza oraz Kościńskiego od al. Piłsudskiego z kierunku ul. Dworcowej i Mazowieckiego (dawna Obiegowa). Wyjazd z osiedla będzie się odbywał poprzez ul. Grotha do Al. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mazowieckiego.

- objazd do ul. Kościuszki i ul. Głowackiego dla pojazdów jadących już al. Piłsudskiego od strony ul. Dworcowej został wyznaczony ulicami Mazowieckiego (dawna Obiegowa) i Żołnierską.

- na ul. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Mazowieckiego (dawna Obiegowa) –

Pstrowskiego zostanie wyznaczony dodatkowy lewoskręt, przez co powstanie możliwość skrętu w lewo z dwóch pasów, a pozostanie jeden pas ruchu dla jadących prosto. Zalecany jest objazd w lewo w ulicę Pstrowskiego i dalej do ul. Kościuszki i ul. Głowackiego. Dzięki temu unikniemy przejazdu po wąskiej ulicy Żołnierskiej dla pojazdów jadących od strony ulicy Sikorskiego.