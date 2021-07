Mamed Ch. trafi jednak do więzienia?

Akt oskarżenia w tej sprawie skierował śląski wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator zarzucił grupie 17 osób, a w tym Mamedowi Ch., m.in. puszczanie w obieg fałszywych banknotów euro na terenie Słowacji, paserstwo samochodów, w tym luksusowych, pochodzących z czynów zabronionych popełnionych poza granicami Polski, oszustwa, przywłaszczenia, fałszowanie dokumentów i składanie fałszywych zeznań. Grozi im nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Mamed Ch. był w tej sprawie zatrzymany w czerwcu 2019 roku, jednak nie trafił wówczas do aresztu, ponieważ do wniosku prokuratury nie przychylił się sąd. 41-latek ma odpowiedzieć za paserstwo, nakłanianie do zniszczenia mienia, naruszenie nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy policji, a także posiadanie broni palnej bez zezwolenia.

Pierwotnie postępowanie zostało wszczęte na Słowacji w czerwcu 2017 roku, a nadzorowała je Prokuratura Powiatowa w Czadcy. W grudniu tego samego roku śledztwo podjął polski wymiar sprawiedliwości, a od marca 2018 roku postępowanie zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Źródło: RMF FM

Mamed Ch. usłyszał 11 zarzutów!

