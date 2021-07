Olga Semeniuk wyjaśnia wątpliwości prezydenta Olsztyna. Zmiany w Polskim Ładzie

Program rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 20 miliardów złotych na inwestycje lokalne. Minister Olga Semeniuk, podczas ostatnej wizyty w Olsztynie zaznaczała, że program ma na celu pobudzić lokalne inwestycje. Piotr Grzymowicz, podobnie jak kilku włodarzy innych miast ma wątpliwości czy środki będą sprawiedliwie dzielone.

Piotr Grzymowicz podpisał się pod pismem stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski". Działacze tego stowarzyszenia chcą zmiany kryteriów przyznawania pieniędzy. Ich zdaniem, w tej chwili zależy to głównie od premiera, a na wysokość dofinansowań mogą wpływać jego osobiste sympatie lub interesy polityczne. Do tego stowarzyszenie postuluje upublicznienie całego procesu.

Piotr Grzymowicz odniósł się do całej sprawy na swoich mediach społecznościowych.

— Podpisałem się pod Stanowiskiem stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”, dotyczącym „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. W gruncie rzeczy nie miałem wyboru. Pomimo wcześniejszych zapewnień i deklaracji rząd w dalszym ciągu robi wszystko, żeby rozmydlić kryteria przyznawania pieniędzy, pominąć udział przedstawicieli samorządów i pozostawić ostateczne decyzje jedynie w rękach Premiera. Jednym słowem „sami swoi” w czystej postaci! — napisał na facebooku Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozwala na uzyskanie 95 proc. dofinansowania na inwestycje szczególnie ważne dla mieszkańców miasta. W Olsztynie władze zgłosiły trzy projekty: budowę ulicy Nowobałtyckiej, ulicy Plażowej wraz z modernizacją ulicy Pstrowskiego oraz wiaduktu na Tracku. Co ważne, dofinansowanie jest bezzwrotne.

Podczas konferencji prasowej Olgi Semeniuk w Olsztynie dotyczącej rządowego programu Polski Ład zadaliśmy pani minister pytanie, które dręczy Piotra Grzymowicza: jak będą rozdzielane fundusze z Polskiego Ładu i kto będzie decydował o tym, który samorząd ile dostanie?

— Operatorem głównym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który rozdziela pieniądze między samorządami składającymi wnioski. Operator główny będzie współpracować z wojewodami oraz kancelarią prezesa rady ministrów. Decyzje ostateczne będą podejmowanie w oparciu o algorytm. Zadaniem Prawa i Sprawiedliwości, od początku naszych rządów jest wyrównywanie szans. To nie znaczy, że Warszawa czy inne miasta z wysokim priorytetem nie będą dostawać pieniędzy, wręcz przeciwnie. Dzisiaj mówimy o kanalizacji, żłobkach, przedszkolach, drogach i o tym, żeby matka samotnie wychowująca trójkę dzieci mogła godnie mieszkać w mieszkaniu socjalnym lub komunalnym. Do tego potrzebne są relacje z samorządami, które, mam nadzieję, będą intensywnie współpracować z przedsiębiorcami — mówi minister Olga Semeniuk.

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeszedł ostatnio szereg zmian. Jedną z najważniejszych jest przedłużenie terminu składania wniosków przez samorządy - pierwotnie był to 30 lipca, teraz 15 sierpnia. Mieszkańców Olsztyna to jednak nie interesuje, bo nasz samorząd już wysłał odpowiednie wnioski. Rozszerzono zakres sfer w których można dostać 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. Wybrane inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania.

Nowością jest także wkład własny samorządów, który wcześniej nie był wymagany. Bank wyjaśnia na swojej stronie, że: „Posiadanie udziału własnego”, używane w regulaminie, oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.

O tym czy Olsztyn zyska na Polskim Ładzie dowiemy się wkrótce. Wszystkie trzy inwestycje wymienione przez prezydenta Olsztyna są istotne dla mieszkańców. Pozostaje nam czekać decyzję o tym, ile pieniędzy zostanie nam przyznane.

Karol Grosz