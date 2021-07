Po co mi dowód w telefonie, skoro nie mogę go użyć?

Minęły już czasy, gdy musieliśmy mieć w kieszeni portfel wypełniony dokumentami. Od kilku lat możemy mieć w telefonie kartę płatniczą a dzięki aplikacji mObywatel możemy mieć również dowód, prawo jazdy czy legitymację. Chociaż może być przydatna w wielu przypadkach, to nie zawsze zastąpi nam dowód.

Nasz czytelnik chciał przystąpić do umówionego wcześniej egzaminu na prawo jazdy kategorii A, czyli na motocykl. Niestety nie został wpuszczony na salę, ponieważ wylegitymował się dowodem osobistym w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel, a taka forma nie jest dopuszczana.

— Trochę mnie to zaskoczyło, bo przecież miałem dowód tylko w innej formie. Gdy moje emocje opadły zadzwoniłem do sekretariatu, aby dopytać o zasady przystąpienia do egzaminu. Pan z olsztyńskiego WORD-u bardzo kulturalnie i rzeczowo wytłumaczył mi, że aplikacja nie zastępuje dowodu w każdej sytuacji. Jestem zaskoczony, myślałem, że potwierdzenie mojej tożsamości może odbyć się też za pośrednictwem mObywatela — mówi czytelnik "Gazety Olsztyńskiej".

Na rządowej stronie gov.pl czytamy, że aplikacji mObywatel użyć można wszędzie tam, gdzie do potwierdzenia tożsamości wystarczy dokument ze zdjęciem, na przykład na poczcie, w sklepie, punkcie usługowym. Elektronicznym dowodem można posłużyć się nawet, gdy mamy stłuczkę lub podpisujemy z kimś umowę.

Kiedy jeszcze możemy użyć aplikacji?

- w pociągach, podczas kontroli

- podczas wyborów

- przy zakładaniu kart lojalnościowych

- odbierając „polecony” na poczcie

- na siłowni

- w sklepie

- w recepcji

- w przychodni

- w hotelu

- przy korzystaniu z innych usług

Lista miejsc jest długa, ale historia naszego czytelnika przypomina nam, że wybierając mobilną aplikację zamiast tradycyjnego dowodu musimy wiedzieć, gdzie z niej nie skorzystamy. Należy pamiętać, że aplikacja mObywatel nie jest dowodem osobistym w rozumieniu ustawy. Nie skorzystamy z niego w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu np. w banku lub u notariusza.

Dodatkowo mówi o tym regulamin aplikacji: paragraf 3, podpunkt 4.

Nie jest natomiast możliwe posługiwanie się usługą mObywatel w stosunkach z

administracją publiczną wtedy, gdy z przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia itd.)wynika obowiązek okazania dowodu osobistego. Usługa mObywatel nie uprawnia również do przekraczania granicy (np. w przypadku przekraczania granic państw UE i strefy Schengen) — czytamy w regulaminie.

Marcin Kiwit, egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, wyjaśnia, że zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu okazanie dowodu w aplikacji jest równoważne z brakiem okazania dokumentu, a co za tym idzie brakiem przystąpienia do egzaminu.

— W takiej sytuacji egzaminator wpisuje do systemu informację, że kandydat nie przystąpił do egzaminu. Wówczas wiąże się to z obowiązkiem ponownej zapłaty i umówienia się na nowy termin — wyjaśnia Marcin Kiwit.

I dodaje: Na szczęście takie sytuacje zdarzają się sporadycznie. W tym roku może były z trzy takie osoby.

Skąd biorą się dane w mObywatelu?

mObywatel korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych. To imiona, nazwiska, daty urodzenia, numer PESEL - czyli dane z Rejestru PESEL, zdjęcie, termin ważności, numeru dowodu, informacja, kto wydał dokument - czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.





Jak wylegitymować się mObywatelem?

Dzięki mObywatelowi możesz okazać swoje dane (wylegitymować się) np. w sklepie czy w przychodni - lub w innym miejscu. Pracownik danego punktu / instytucji może dokument tradycyjnie - czyli tak jak każdy inny - oglądając go i weryfikując okazane informacje. Może również skorzystajać z aplikacji mWeryfikator. Osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na ekranie swojego smartfona Twoje imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości.



Uwaga!

Z mObywatela nie możesz korzystać, jeśli twój dowód osobisty jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży lub zagubienia.

Alicja Kowalczyk