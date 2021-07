Będą dziś burze z gradem!

We wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm

do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami wystąpi nawet grad! Zjawiska będą występować od godziny 14:00 do godziny 24:00.

Zadbajcie o siebie, zabezpieczcie swoje rzeczy, chrońcie się przed burzami.

Dzisiejsza temperatura w Olsztynie wyniesie do 29 stopni Celsjusza, nocą do 19 stopni. Na jutro również zapowiadane są upały.



Źródło: IMGW-PIB