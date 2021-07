Zadbamy o środowisko w pobliżu Ukielu

Od otwarcia w 2014 roku CRS Ukiel cieszy się niesłabnącą popularnością. Nowoczesna infrastruktura odwiedzana jest przez przez około milion osób rocznie, które korzystają z rozmaitych form rekreacji. Ale to jednocześnie spory wysiłek dla przyrody.

Dlatego - aby wesprzeć środowisko - zrealizujemy projekt, którego najważniejszym celem jest zachowanie ciągłości i ochrona narażonych na zniszczenie ważnych przyrodniczo fragmentów korytarza ekologicznego Las Miejski-Jezioro Ukiel. Zabezpieczone przed nadmierną i niekontrolowaną presją odwiedzających zostaną ekosystemy jez. Ukiel i Zgniłek oraz obszary chronione - Rezerwat Mszar, Rezerwat Redykajny, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny.

- Liczba osób odwiedzających nasze jeziora, a w szczególności Ukiel jest imponująca, ale dla przyrody jest to niestety duże obciążenie - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Żeby je zmniejszyć złożyliśmy wniosek o dofinansowanie szeregu prac. Nasza propozycja uzyskała pozytywną ocenę.

Wśród najważniejszych elementów projektu jest przebudowa mola przy plaży miejskiej tak, by utworzyć punkt widokowo-obserwacyjny, umocnione zostaną brzegi przy Słonecznej Polanie, by uniemożliwić spływanie gruntów do jeziora. Poza tym zostaną kupione lunety i lornetki, by umożliwić zdalną obserwację przyrody i gatunków cennych przyrodniczo wokół jezior Ukiel i Zgniłek.

- Ciekawostką jest też stworzenie mobilnej aplikacji z materiałami dydaktycznymi i wirtualnej ścieżki, która prowadzić będzie wyznaczoną trasa w południowej części korytarza ekologicznego Las Miejski-jez. Ukiel - dodaje dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich, Justryna Sarna-Prezowicz.

Wartość projektu to nieco ponad trzy mln złotych. Unijne dofinansowanie to prawie 2,57 mln zł.