Na spotkanie ze Zdzisławem Beksińskim

Jeszcze niemal przez miesiąc można w Olsztynie oglądać niezwykłą wystawę poświęconą słynnemu artyście. Aby to zrobić, wystarczy odebrać bezpłatną wejściówkę.

"Beksiński - wystawa multimedialna" to wystawa, kóra została zainaugurowana poodczas Dni Olsztyna. Dostępna dla olsztynian i gości naszego miasta będzie do 22 sierpnia.

Wystawa to niezwykłe połączenie obrazu i dźwięku. Część prac prezentowana jest w sposób multimedialny, na wielkoformatowych ekranach, w połączeniu z muzyką. Można też wejść do wnętrza obrazów, dzięki wirtualnej rzeczywistości. Poza tym na wystawie prezentowane są fotografie, fotomontaż oraz grafika komputerowa.

- Charakter i specyfika wystawy pozwalają na godzinny limit maksymalnie 40 uczestników - informuje organizator wydarzenia, Miejski Ośrodek Kultury. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej liczbie będą mogły być 23 osoby zaszczepione i 17 niezaszczepionych.

Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie Muzeum Nowoczesności w Tartaku Raphaelsohnów) w trybie tygodniowym. To oznacza, że będzie można pobrać wejściówkę na siedem dni do przodu. W przypadku chęci odwiedzenia wystawy wraz z pokazem wirtualnej rzeczywistości koszt wstępu to 15 złotych.

Wejście na wystawę odbywa się o pełnych godzinach - do końca lipca od poniedziałku do czwartku od 11:00-17:00, w weekendy (sobota-niedziela) o godzinę dłużej, natomiast w sierpniu od poniedziałku do czwartku 13:00-20:00 (ostatnie wejście o 19:00), a w soboty i niedziele między 12:00 a 20:00 (ostatnie wejście o 19:00).